Fim

Blogueirinha não renova contrato com DiaTV após sete anos e negocia com a Globo

Personagem do influenciador Bruno Matos comandava quadros de grande repercussão desde 2019

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:33

Blogueirinha, personagem do influenciador e ator Bruno Matos, que deixará a DiaTV Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

O influenciador Bruno Matos, interprete da personagem Blogueirinha, decidiu não renovar seu contrato com a DiaTV, canal de televisão via streaming da Dia Estúdio, empresa especializada em influenciadores digitais. O vínculo era válido desde 2019. Em nota, a DiaTV diz que passará a trabalhar em acordos por obra certa.

Com isso, programas como De Frente com Blogueirinha e a novela humorística "Blogueirinha, A Feia", não devem ter novas temporadas produzidas em 2026.

O motivo da saída é uma discordância entre DiaTV e Blogueirinha nos bastidores e uma dificuldade de trazer convidados causada em 2025, devido ao humor ácido da humorista.

Polêmicas com as chef de cozinha Paola Carosella, por exemplo, causaram resistência em alguns nomes considerados grandes para aceitarem serem entrevistados ao programa.

Além disso, a audiência do De Frente com Blogueirinha caiu nos últimos tempos. As últimas edições não ultrapassaram a barreira de 1 milhão de visualizações no YouTube, por exemplo.

A informação da saída de Blogueirinha foi dada inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco. A coluna apurou que Blogueirinha negocia novos trabalhos com a Globo. A emissora, desde o ano passado, mostrou interesse em ter Bruno Matos e sua personagem no seu elenco fixo.

Em 2024, no auge de sua popularidade, Blogueirinha chegou a ter um quadro rápido no Fantástico onde entrevistava ex-BBBs daquela edição. A personagem também participou da novela "Vale Tudo" (2025). O contrato com a Dia TV previa exclusividade apenas no digital e não na televisão.

Nos bastidores, inclusive, comenta-se que Bruno Matos pode fazer parte do elenco do BBB 26, como um famoso convidado do grupo camarote do reality comandado por Tadeu Schmidt. A Globo só revelará o elenco de famosos da atração na segunda (12).

Em nota enviada à coluna, a DiaTV confirma a não renovação de contrato com Blogueirinha e que as portas com a humorista para acordos por obra certa estão abertas.

Leia na íntegra:

"Ao longo dos anos, Bruno Matos participou de conteúdos relevantes da Dia Estúdio e DiaTV junto ao público digital. A Dia Estúdio esclarece que a relação entre DiaTV e Bruno Matos permanece aberta a colaboração em oportunidades futuras. A emissora segue com sua programação e novas iniciativas em desenvolvimento, mantendo o compromisso com a inovação, a diversidade de conteúdos e o investimento em talentos do audiovisual brasileiro como já realiza há 12 anos"

Este vídeo pode te interessar