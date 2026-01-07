Editorias do Site
Chico César posta foto rara com a namorada de 30 anos; veja

Músico namora Larissa Furtado, 31 anos mais jovem, desde 2023

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:28

Chico César
Chico César Crédito: Claudio Postay

Chico César, 61, passou dias românticos em São Luís (MA), terra natal da namorada, Larissa Furtado, de 30 anos. O artista compartilhou um clique da viagem nas redes sociais. Na foto, ele aparece de costas, abraçado à amada, caminhando na orla da praia.

"Obrigado, São Luís, por tanto amor", escreveu o cantor. Os fãs comentaram com elogios e palavras carinhosas. "Que prazer ter esse poeta em São Luís", escreveu um seguidor. "Ô casal maravilhoso", comentou outro.

Chico César passeia com namorada em São Luís
Chico César passeia com namorada em São Luís Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialchicocesar

Chico e Larissa assumiram o namoro em outubro de 2023. Foi a primeira relação pública do artista desde que terminou o casamento de quatro anos com Bárbara Santos, em 2019.

Discretos, eles não costumam se exibir nas redes sociais. Larissa é advogada e mora em Brasília, onde faz doutorado pela UnB.

Nos comentários da publicação, o músico afirmou que foi à capital maranhense para visitar a família de Larissa.

