Chico César posta foto rara com a namorada de 30 anos; veja

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:28
Chico César, 61, passou dias românticos em São Luís (MA), terra natal da namorada, Larissa Furtado, de 30 anos. O artista compartilhou um clique da viagem nas redes sociais. Na foto, ele aparece de costas, abraçado à amada, caminhando na orla da praia.
"Obrigado, São Luís, por tanto amor", escreveu o cantor. Os fãs comentaram com elogios e palavras carinhosas. "Que prazer ter esse poeta em São Luís", escreveu um seguidor. "Ô casal maravilhoso", comentou outro.
Chico e Larissa assumiram o namoro em outubro de 2023. Foi a primeira relação pública do artista desde que terminou o casamento de quatro anos com Bárbara Santos, em 2019.
Discretos, eles não costumam se exibir nas redes sociais. Larissa é advogada e mora em Brasília, onde faz doutorado pela UnB.
Nos comentários da publicação, o músico afirmou que foi à capital maranhense para visitar a família de Larissa.
