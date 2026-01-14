Felca chama audiência com Hytalo Santos de 'circo' após vídeo ser vazado

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:25
O influenciador Felca usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para relatar o que chamou de um "circo com palhaços sem graça" durante seu depoimento como testemunha no processo que investiga os influenciadores Hytalo Santos e Israel Nata Vicente. A audiência ocorreu de forma online e trechos vazados da sessão passaram a circular nas redes.
No vídeo que viralizou, advogados da defesa de Hytalo questionam Felca sobre possíveis ganhos financeiros e projeção pessoal após a publicação do vídeo "Adultização", material que deu origem às investigações do Ministério Público.
Eles perguntam se o influenciador recebeu dinheiro do YouTube, se ganhou seguidores ou se passou a ser convidado para programas de TV depois da repercussão. Felca afirma que o conteúdo não foi monetizado e que as perguntas tinham como objetivo descredibilizá-lo, não esclarecer os fatos.
Segundo o influenciador, o foco da defesa estava menos na apuração do caso e mais em colocar sua atuação sob suspeita. "Já no início da audiência percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar do que defender o acusado", escreveu em uma publicação nos Stories.
Durante a audiência, o juiz também interrogou Felca sobre os vídeos produzidos por Hytalo Santos, em especial aqueles que envolvem Kamylinha, criança que aparece nos conteúdos investigados. O influenciador afirmou que a menina já aparecia nos vídeos aos 12 anos e que, em algumas gravações, usava roupas que, na sua avaliação, ultrapassavam o que considera adequado para a idade.
No comunicado, Felca afirmou que optou por uma postura contida por estar diante de um tribunal. "Não é uma rede social. Meu objetivo era ajudar a Justiça com responsabilidade e respeito. Não tinha por que performar indignação ali", escreveu, em referência às discussões que marcaram a audiência. Ele ironizou o comportamento dos advogados ao dizer que "a galhofa" ficou por conta da defesa.
O influenciador também ampliou o debate para além do processo, defendendo que o caso expõe uma falha estrutural na proteção à infância no Brasil. "Uma criança que perde a infância é algo tão grave que tudo o que se diga ainda é pouco. O país precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil", afirmou.
Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente -conhecido como Euro- acompanharam o depoimento por videochamada direto do Presídio do Roger, em João Pessoa, onde estão presos preventivamente desde 28 de agosto. Ambos são investigados por suspeitas relacionadas à exploração sexual e econômica de crianças em conteúdos publicados nas redes sociais.
