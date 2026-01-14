Famosos

Felca chama audiência com Hytalo Santos de 'circo' após vídeo ser vazado

Influenciador foi testemunha em processo que investiga caso de exploração de menores

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 14:25

Hytalo Santos tem conta no Instagram desativada após denúncia de Felca. Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador Felca usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para relatar o que chamou de um "circo com palhaços sem graça" durante seu depoimento como testemunha no processo que investiga os influenciadores Hytalo Santos e Israel Nata Vicente. A audiência ocorreu de forma online e trechos vazados da sessão passaram a circular nas redes.

No vídeo que viralizou, advogados da defesa de Hytalo questionam Felca sobre possíveis ganhos financeiros e projeção pessoal após a publicação do vídeo "Adultização", material que deu origem às investigações do Ministério Público.

Eles perguntam se o influenciador recebeu dinheiro do YouTube, se ganhou seguidores ou se passou a ser convidado para programas de TV depois da repercussão. Felca afirma que o conteúdo não foi monetizado e que as perguntas tinham como objetivo descredibilizá-lo, não esclarecer os fatos.

Segundo o influenciador, o foco da defesa estava menos na apuração do caso e mais em colocar sua atuação sob suspeita. "Já no início da audiência percebi que os advogados da defesa estavam mais preocupados em me descredibilizar do que defender o acusado", escreveu em uma publicação nos Stories.

Durante a audiência, o juiz também interrogou Felca sobre os vídeos produzidos por Hytalo Santos, em especial aqueles que envolvem Kamylinha, criança que aparece nos conteúdos investigados. O influenciador afirmou que a menina já aparecia nos vídeos aos 12 anos e que, em algumas gravações, usava roupas que, na sua avaliação, ultrapassavam o que considera adequado para a idade.

No comunicado, Felca afirmou que optou por uma postura contida por estar diante de um tribunal. "Não é uma rede social. Meu objetivo era ajudar a Justiça com responsabilidade e respeito. Não tinha por que performar indignação ali", escreveu, em referência às discussões que marcaram a audiência. Ele ironizou o comportamento dos advogados ao dizer que "a galhofa" ficou por conta da defesa.

O influenciador também ampliou o debate para além do processo, defendendo que o caso expõe uma falha estrutural na proteção à infância no Brasil. "Uma criança que perde a infância é algo tão grave que tudo o que se diga ainda é pouco. O país precisa amadurecer urgentemente a discussão sobre adultização infantil", afirmou.

Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente -conhecido como Euro- acompanharam o depoimento por videochamada direto do Presídio do Roger, em João Pessoa, onde estão presos preventivamente desde 28 de agosto. Ambos são investigados por suspeitas relacionadas à exploração sexual e econômica de crianças em conteúdos publicados nas redes sociais.

