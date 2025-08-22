Felca diz que repercussão de vídeo sobre adultização 'salvou vidas'

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:05
Felipe Bressanim, 27, o Felca, comentou a repercussão do vídeo "adultização", publicado por ele há duas semanas no YouTube. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações, pautou a imprensa e a agenda política.
Felca elencou as mudanças que aconteceram após o vídeo: como punição a criminosos e maior conscientização da sociedade. "As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", escreveu nos Stories do Instagram.
"Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida."
Ele ressaltou como o apoio de quem compartilhou o vídeo foi fundamental para as mudanças. "Foram vocês que fizeram isso tudo acontecer: cada um que compartilhou, apoiou, denunciou, conscientizou, obrigado. Você salvou vidas, no longo prazo (sic) não teremos noção de quantas pessoas deixarão de ser vítimas".
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta