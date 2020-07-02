Polícia interdita supermercado na Serra com produtos vencidos e até pragas

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), da Polícia Civil, interditou um supermercado em Jacaraípe, na Serra, nesta quinta-feira (2), após uma fiscalização por parte da vigilância sanitária do município constatar que existiam produtos vencidos ou em situações sanitárias precárias no local.
De acordo com o delegado titular da Decon, Eduardo Passamani, a equipe recebeu denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. Ao realizar a fiscalização visando apurar más condições sanitárias, foram encontrados produtos vencidos e até com indicativos de presença de pragas
"Recebemos a denúncia via Disque-Denúncia 181 e fomos averiguar. No local, encontramos alguns produtos, desde alimentos até produtos de limpeza e higiene, que estavam com indicativos de presença de pragas, afirmou.
Os proprietários foram notificados e poderão responder por crime contra relação de consumo. O delegado ressaltou que a população pode denunciar estabelecimentos que ferem as regras sanitárias pelo Disque-Denúncia 181, ou por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br.