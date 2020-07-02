Polícia interdita supermercado na Serra com produtos vencidos e até pragas

Produtos vencidos e em condições precárias foram encontrados em supermercado interditado na Serra

De acordo com o delegado titular da Decon, Eduardo Passamani, a equipe recebeu denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. Ao realizar a fiscalização visando apurar más condições sanitárias, foram encontrados produtos vencidos e até com indicativos de presença de pragas