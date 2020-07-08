Morador de rua é esfaqueado em São Gabriel da Palha

Um morador de rua foi esfaqueado em uma praça, no Centro de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde desta terça-feira (7).
Segundo a PM, no local, uma suspeita foi localizada e relatou que, durante uma discussão, o morador de rua teria tentado agredi-la com uma barra de ferro e depois com golpes de faca. No entanto, a mulher contou para os militares que conseguiu tomar a faca do homem e o golpeou com o instrumento.
O morador de rua foi socorrido e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Civil informa que a mulher, de 33 anos, foi conduzida à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional.