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Violência

Morador de rua é esfaqueado em São Gabriel da Palha

A suspeita do crime foi detida pela polícia; o morador de rua foi socorrido e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2020 às 19:42

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:42

As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha
As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha Crédito: Reprodução/Google Maps
Um  morador de rua foi esfaqueado em uma praça, no Centro de São Gabriel da Palha, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde desta  terça-feira (7).
Segundo a PM, no local, uma suspeita foi localizada e relatou que, durante uma discussão, o morador de rua teria tentado agredi-la com uma barra de ferro e depois com golpes de faca. No entanto, a mulher contou para os militares que  conseguiu tomar a faca do homem e o golpeou com o instrumento. 

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O morador de rua foi socorrido e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A Polícia Civil informa que a mulher, de 33 anos, foi conduzida à Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e encaminhada ao sistema prisional.

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