Morador de rua é esfaqueado em São Gabriel da Palha

As andorinhas tinham por hábito repousarem nos oito oitis que ficam na praça da igreja matriz de São Gabriel da Palha

Segundo a PM, no local, uma suspeita foi localizada e relatou que, durante uma discussão, o morador de rua teria tentado agredi-la com uma barra de ferro e depois com golpes de faca. No entanto, a mulher contou para os militares que conseguiu tomar a faca do homem e o golpeou com o instrumento.