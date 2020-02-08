Morador em situação de rua é baleado na Avenida Leitão da Silva

Um morador em situação de rua foi baleado na manhã deste sábado (8) na Avenida Leitão da Silva, na região do Itararé, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com um grupo de moradores em situação de rua na calçada de uma loja.
Por volta das 6h, criminosos em um carro passaram perto do jovem e atiraram na direção dele. O alvo, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória.
Testemunhas do crime e familiares da vítima contaram à Polícia Militar de que o jovem ferido é suspeito de praticar crimes de furto na região. A tentativa de assassinato foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).