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Vitória

Morador em situação de rua é baleado na Avenida Leitão da Silva

A vítima é um jovem de 18 anos. Ele foi socorrido para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 14:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 14:16
Polícia Militar registrou ocorrência no Departamento de Homicídios Crédito: Isaac Ribeiro
Um morador em situação de rua foi baleado na manhã deste sábado (8) na Avenida Leitão da Silva, na região do Itararé, em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava com um grupo de moradores em situação de rua na calçada de uma loja.
Por volta das 6h, criminosos em um carro passaram perto do jovem e atiraram na direção dele. O alvo, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória. 
Testemunhas do crime e familiares da vítima contaram à Polícia Militar de que o jovem ferido é suspeito de praticar crimes de furto na região. A tentativa de assassinato foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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