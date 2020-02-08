Acidente com dois veículos na Leitão da Silva interdita uma pista

Acidente na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Uma pista da Avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, Vitória, está interditada por causa de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorrido na madrugada deste sábado (8).

De acordo com a Guarda Municipal, a colisão entre o Renault Sandero e um outro veículo aconteceu no cruzamento com a Avenida Rio Branco por volta das 4h deste sábado (8). Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos.

O local do acidente está sendo monitorado pelos agentes de trânsito da Prefeitura de Vitória. O carro deverá ser guinchado ainda nesta manhã.