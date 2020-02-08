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Santa Lúcia

Acidente com dois veículos na Leitão da Silva interdita uma pista

De acordo com a Guarda Municipal, a colisão entre o Renault Sandero e um outro veículo aconteceu no cruzamento com a Avenida Rio Branco por volta das 4h deste sábado (8)

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 09:45
Acidente na Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Uma pista da Avenida Leitão da Silva, em Santa Lúcia, Vitória, está interditada por causa de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorrido na madrugada deste sábado (8).
De acordo com a Guarda Municipal, a colisão entre o Renault Sandero e um outro veículo aconteceu no cruzamento com a Avenida Rio Branco por volta das 4h deste sábado (8). Ainda não há informações sobre a quantidade de feridos.
O local do acidente está sendo monitorado pelos agentes de trânsito da Prefeitura de Vitória. O carro deverá ser guinchado ainda nesta manhã.
Acidente na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

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