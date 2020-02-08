Mulher reage a assalto e é agredida por bandidos em Cariacica

Rendida por dois bandidos em uma moto, uma balconista de 32 anos reagiu a um assalto, entrou em luta corporal com um deles, foi agredida e salva por populares do bairro Rio Marinho, em Cariacica.
A vítima contou que seguia a pé de casa, em Cariacica, para o trabalho, em Vila Velha, por volta das 5h30 deste sábado (08). Quando passava por uma ponte que liga os dois municípios, foi abordada pela dupla.
O criminoso que estava na garupa desceu do veículo, apontou uma arma na direção dela e anunciou o assalto. "Eu percebi que a arma era falsa e me recusei a entregar minhas coisas. A gente começou a brigar e ele me deu pelo menos três golpes na cabeça. Duas pessoas chegaram e me ajudaram", relembrou a balconista.
Imobilizado por dois homens até a chegada da Polícia Militar, o criminoso foi levado para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. O comparsa fugiu sem levar nada da mulher.
Ela foi socorrida para o PA de Alto Lage, em Cariacica, por uma viatura da PM. Atendida, levou três pontos na cabeça e encaminhada à delegacia.
OUTROS ASSALTOS
Nos últimos três anos, a balconista de 32 anos revelou que já foi abordada quatro vezes por criminosos. Em um dos casos, ela estava grávida de 8 meses. Do total de assaltos, em somente um deles os ladrões fugiram levando uma quantia em dinheiro.
Ela contou que carrega dois celulares na bolsa, um deles quebrado, para entregar aos ladrões. No entanto, nesta manhã, ela não lembrou que estava com o aparelho reserva.
"A primeira vez que fui assaltada foi durante a greve da Polícia Militar. Em um dos casos, um bandido mandou eu entregar minhas coisas, mas viu minha barriga de grávida e acho que desitiu por isso. Mas é tanto roubo que a gente fica com raiva e reage", disse.