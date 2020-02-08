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Violência

Mulher reage a assalto e é agredida por bandidos em Cariacica

Ela seguia a pé de casa para o trabalho, em Vila Velha, por volta das 5h30 deste sábado (08), quando foi rendida por dois bandidos em uma moto.  Quando viu que a arma era falsa, entrou em luta corporal com os criminosos

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:48
Balconista de 32 anos reage a assalto no bairro Rio Marinho, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro
Rendida por dois bandidos em uma moto, uma balconista de 32 anos reagiu a um assalto, entrou em luta corporal com um deles, foi agredida e salva por populares do bairro Rio Marinho, em Cariacica.
A vítima contou que seguia a pé de casa, em Cariacica, para o trabalho, em Vila Velha, por volta das 5h30 deste sábado (08). Quando passava por uma ponte que liga os dois municípios, foi abordada pela dupla.
O criminoso que estava na garupa desceu do veículo, apontou uma arma na direção dela e anunciou o assalto. "Eu percebi que a arma era falsa e me recusei a entregar minhas coisas. A gente começou a brigar e ele me deu pelo menos três golpes na cabeça. Duas pessoas chegaram e me ajudaram", relembrou a balconista.
Balconista foi salva por populares Crédito: Isaac Ribeiro
Imobilizado por dois homens até a chegada da Polícia Militar, o criminoso foi levado para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. O comparsa fugiu sem levar nada da mulher.
Ela foi socorrida para o PA de Alto Lage, em Cariacica, por uma viatura da PM. Atendida, levou três pontos na cabeça e encaminhada à delegacia. 

OUTROS ASSALTOS

Nos últimos três anos, a balconista de 32 anos revelou que já foi abordada quatro vezes por criminosos. Em um dos casos, ela estava grávida de 8 meses. Do total de assaltos, em somente um deles os ladrões fugiram levando uma quantia em dinheiro. 
Mulher carrega dois celulares, um deles quebrado, para entregar a ladrão Crédito: Isaac Ribeiro
Ela contou que carrega dois celulares na bolsa, um deles quebrado, para entregar aos ladrões. No entanto, nesta manhã, ela não lembrou que estava com o aparelho reserva.
"A primeira vez que fui assaltada foi durante a greve da Polícia Militar. Em um dos casos, um bandido mandou eu entregar minhas coisas, mas viu minha barriga de grávida e acho que desitiu por isso. Mas é tanto roubo que a gente fica com raiva e reage", disse.

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