Mulher reage a assalto e é agredida por bandidos em Cariacica

Balconista de 32 anos reage a assalto no bairro Rio Marinho, em Cariacica Crédito: Isaac Ribeiro

Rendida por dois bandidos em uma moto, uma balconista de 32 anos reagiu a um assalto, entrou em luta corporal com um deles, foi agredida e salva por populares do bairro Rio Marinho, em Cariacica

A vítima contou que seguia a pé de casa, em Cariacica, para o trabalho, em Vila Velha, por volta das 5h30 deste sábado (08). Quando passava por uma ponte que liga os dois municípios, foi abordada pela dupla.

O criminoso que estava na garupa desceu do veículo, apontou uma arma na direção dela e anunciou o assalto. "Eu percebi que a arma era falsa e me recusei a entregar minhas coisas. A gente começou a brigar e ele me deu pelo menos três golpes na cabeça. Duas pessoas chegaram e me ajudaram", relembrou a balconista.

Balconista foi salva por populares Crédito: Isaac Ribeiro

Imobilizado por dois homens até a chegada da Polícia Militar , o criminoso foi levado para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha. O comparsa fugiu sem levar nada da mulher.

Ela foi socorrida para o PA de Alto Lage, em Cariacica, por uma viatura da PM. Atendida, levou três pontos na cabeça e encaminhada à delegacia.

OUTROS ASSALTOS

Nos últimos três anos, a balconista de 32 anos revelou que já foi abordada quatro vezes por criminosos. Em um dos casos, ela estava grávida de 8 meses. Do total de assaltos, em somente um deles os ladrões fugiram levando uma quantia em dinheiro.

Mulher carrega dois celulares, um deles quebrado, para entregar a ladrão Crédito: Isaac Ribeiro

Ela contou que carrega dois celulares na bolsa, um deles quebrado, para entregar aos ladrões. No entanto, nesta manhã, ela não lembrou que estava com o aparelho reserva.