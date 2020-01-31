Vídeo: policial militar reage a assalto e mata dois suspeitos no ES

Policial reage a assalto e mata suspeitos em Itaparica Crédito: Reprodução

As imagens mostram o policial caminhando pela calçada às 21h33. Enquanto seguia, foi surpreendido pela dupla em uma moto. Também pela calçada, Wesley Nascimento Santana e Luiz Guilherme da Cruz renderam o policial.

Sem descer da moto, Luiz Guilherme, que estava na garupa, teria apontado uma arma para o militar. O PM, então, sacou a arma e atirou contra os motociclistas. Wesley e Luiz Guilherme foram baleados e caíram no chão.

De acordo com o sargento Soares, do 4º Batalhão da Polícia Militar , os suspeitos estavam com uma arma falsa. Ele conta que, segundo relatos das testemunhas, o soldado fazia uma caminhada de rotina quando foi abordado.

"Como o militar se encontrava em uma posição avantajada com relação aos meliantes, sacou da sua arma, efetuando vários disparos. O que conduzia a moto acabou sendo alvejado e vindo a óbito constatado pela equipe do Samu no local", explicou.

Luiz Guilherme foi atingido por três disparos, sendo um na orelha, dois no ombro direito e dois na mão direita. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu.

A moto e a arma falsa ficaram caídas na calçada. Segundo a polícia, a placa da moto foi adulterada. "A placa original tem as letras iniciais ODC, mas foi transformada em ODO. Eles fecharam a letra C e transformaram em O", explica o Sargento Soares.

Policial Militar reage a assalto, mata um suspeito e fere outro em Itaparica Crédito: Kaique Dias

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). O policial militar foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento na condição de vítima.