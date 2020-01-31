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Em Vila Velha

Vídeo: policial militar reage a assalto e mata dois suspeitos no ES

A dupla rendeu um soldado da Polícia Militar no bairro Itaparica, na noite dessa quinta-feira (30). Suspeitos estavam com uma arma falsa

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 14:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 14:26
Policial reage a assalto e mata suspeitos em Itaparica Crédito: Reprodução
Câmeras de segurança registraram o momento em que um soldado da Polícia Militar reagiu a um assalto e matou dois suspeitos em uma moto no bairro Itaparica, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (30).
As imagens mostram o policial caminhando pela calçada às 21h33. Enquanto seguia, foi surpreendido pela dupla em uma moto. Também pela calçada, Wesley Nascimento Santana e Luiz Guilherme da Cruz renderam o policial.
Sem descer da moto, Luiz Guilherme, que estava na garupa, teria apontado uma arma para o militar. O PM, então, sacou a arma e atirou contra os motociclistas. Wesley e Luiz Guilherme foram baleados e caíram no chão.
De acordo com o sargento Soares, do 4º Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos estavam com uma arma falsa. Ele conta que, segundo relatos das testemunhas, o soldado fazia uma caminhada de rotina quando foi abordado.
"Como o militar se encontrava em uma posição avantajada com relação aos meliantes, sacou da sua arma, efetuando vários disparos. O que conduzia a moto acabou sendo alvejado e vindo a óbito constatado pela equipe do Samu no local", explicou.
Luiz Guilherme foi atingido por três disparos, sendo um na orelha, dois no ombro direito e dois na mão direita. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu.
A moto e a arma falsa ficaram caídas na calçada. Segundo a polícia, a placa da moto foi adulterada. "A placa original tem as letras iniciais ODC, mas foi transformada em ODO. Eles fecharam a letra C e transformaram em O", explica o Sargento Soares.
Policial Militar reage a assalto, mata um suspeito e fere outro em Itaparica Crédito: Kaique Dias

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic). O policial militar foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento na condição de vítima. 
A arma usada pelo policial foi recolhida e apresentada na delegacia. Outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Os corpos dos dois suspeitos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico.

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