Venda de imóveis do governo federal é o famoso ganha-ganha

Galpões do IBC, em Jardim da Penha Crédito: Conab/Divulgação

A alienação dos bens integra um movimento iniciado no mês passado pelo governo federal de se desfazer de imóveis vagos e sem uso, que no momento trazem apenas ônus com os custos de manutenção, mesmo que precária. Foram mapeados 3.800 imóveis nessas condições no Brasil , que podem render aos cofres federais R$ 30 bilhões nos próximos três anos. Quase dois mil deles sairão das mãos da União até o fim de 2020.

No Estado, o caso mais emblemático é o dos galpões do Instituto Brasileiro do Café, em Vitória , com edital previsto para novembro. O imóvel representa R$ 35 milhões dos R$ 60 milhões que a União espera arrecadar com os repasses no Espírito Santo . Um terreno na Av. Vitória e um campo de futebol em Santa Lúcia, na Capital, também têm lances mínimos vultosos.

A venda dos galpões vai encerrar uma novela. Para os moradores de Jardim da Penha, onde ficam os prédios hoje pertencentes à Companhia Nacional de Abastecimento, as imensas estruturas no coração do bairro são um elefante branco. Debates, audiências e abaixo-assinados atravessaram décadas para que o espaço ganhasse fito mais útil à população.

A ideia de transformá-lo em centro cultural, por exemplo, existe desde os anos 1980, antes mesmo da desativação do IBC em 1992. A revitalização chegou a ser tema de projeto de alunos de Arquitetura na Ufes em 1985, embalado por outro reúso bem-sucedido de armazéns abandonados em Vitória, com a inauguração do Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, três anos antes.

O destino dos galpões depende, é claro, do vencedor do edital. Especialistas do setor imobiliário especulam que os 33 mil m² de área devem transformar-se em condomínio de apartamentos ou centro comercial , dado o alto potencial da região para empreendimentos residenciais e comerciais. Seja qual for o rumo, a alienação de um terreno subutilizado da União é para ser comemorada. Reduzir gastos, aumentar a arrecadação e alavancar a geração de postos de trabalho deve estar na cartilha de qualquer gestão, a qualquer momento, mas sobretudo no “novo normal”.

A venda de imóveis subutilizados era uma demanda antiga da sociedade por mais eficiência nos gastos públicos. Prédios, salas comerciais, apartamentos e terrenos que pertencem à União compõem um patrimônio de cerca de R$ 1,3 trilhão, boa parte mal-administrada. São profícuos os casos de imóveis depredados ou invadidos, o que levou o economista Gil Castello Branco, fundador da Associação Contas Abertas, a classificar a União de “a maior e pior imobiliária do mundo”.