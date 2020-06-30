Momento é favorável para comprar ou investir em imóveis

É preciso fazer uma análise minuciosa sobre o imóvel que se pretende comprar Crédito: Freepik

O sonho de morar em uma casa própria é único. Em todas as classes sociais, em qualquer fase da vida, principalmente para o brasileiro, que busca realizá-lo em algum momento de sua existência. E muitos especialistas no segmento concordam que o momento atual é favorável para quem deseja comprar um imóvel para morar ou investir.

Por ocasião da pandemia , as pessoas têm a chance de aproveitar diversos descontos, boas condições de financiamento, além de juros reduzidos a um patamar histórico. Um exemplo é a redução da taxa básica de juros Selic para 2,25% ao ano, anunciada, recentemente, pelo Banco Central, que vem proporcionando mudanças e vai gerar diversos impactos positivos no segmento imobiliário.

Nesse cenário de isolamento social, o brasileiro nunca desejou tanto poder morar em empreendimentos horizontais, com casas sem muros, com quintal, portas destrancadas, áreas verdes, amplos espaços para entretenimento, crianças brincando livremente, mesmo sem poder encontrar os vizinhos, mas com espaço suficiente para relaxar e respirar ar puro.

Segundo pesquisas imobiliárias, esses empreendimentos reúnem três dos maiores desejos das famílias que buscam por imóveis. São eles: morar em uma casa que ofereça mais espaço, que proporcione segurança e que ofereça lazer sem precisar sair do condomínio.

Já existem até empreendimentos horizontais no Espírito Santo , que estão com lista de espera para aluguel de casas, sendo que seu foco é a venda de terrenos. Movimento esse que começou logo após o início da pandemia.

Muitos veem o momento com extrema cautela, mas o contexto atual está propício para aqueles que se programaram para comprar ou investir em um imóvel conseguirem um bom negócio. E isso principalmente para os investidores, que têm capital de giro e podem conseguir ótimos descontos. As vantagens são muitas, como taxas de juros baixas, expansão do crédito imobiliário em 82% nos últimos dois anos e processo de valorização de imóveis.

A pandemia trouxe muitos desafios, mas é possível enfrentar essa crise. E a construção civil, setor que gera milhares de empregos e impacta outros segmentos, terá papel essencial na retomada econômica. Se conseguir não deteriorar, será como um gatilho para o retorno da economia.