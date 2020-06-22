Como a taxa Selic impacta o setor de imóveis

O cenário é positivo para compra de imóvel Crédito: Freepik

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de juros, chamada de taxa Selic, para 2,25% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. Este é o menor patamar desde o início da série histórica, em 1996. No caso do mercado imobiliário, especialistas indicam que essa diminuição pode contribuir para que as taxas de financiamento fiquem mais atrativas.

Quanto menor for a taxa, mais vantajoso para quem toma o empréstimo no banco. A redução histórica da taxa Selic possibilita um cenário mais favorável para aquisição de imóvel, já que o financiamento bancário é a modalidade de crédito mais buscada pelos brasileiros para concretizar a compra, explica Sandro Carlesso, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES).

Nesse sentido, o panorama é muito positivo para comprar um imóvel, ressalta Francisco Rodrigues, economista e educador financeiro. Nos últimos meses, os juros do financiamento têm diminuído. Isso já vem sendo sinalizado pela Caixa.

Para ele, a Selic afeta a vida das pessoas por movimentar e influenciar a inflação. Se ela estiver maior, a inflação será maior. Com a inflação menor, gera um consumo maior, pontua.

Atualmente, alguns bancos financiam até 90% do valor total do imóvel, dependendo da renda e análise de crédito do cliente. Apesar dessa grave crise de saúde, as bases que trouxeram o mercado imobiliário até aqui ainda estão de pé. Não estamos falando de um bem supérfluo. As pessoas continuam necessitando de moradia. Os juros permanecem atrativos, assim como as condições para o financiamento bancário, observa Sandro.

VALOR DO IMÓVEL

A composição do preço do imóvel leva em conta diversos fatores. O primeiro deles é o custo de construção, seguido das questões relacionadas ao terreno e valorização da área, entre outros elementos. O ambiente externo como um todo, incluindo a disposição do crédito, juros, controle da inflação e a economia, também pode interferir na escalada mais lenta do preço, frisa Sandro.

Para Francisco, o patamar histórico da Selic é interessante para aqueles que fizeram um planejamento de longo prazo. Quem tinha uma estimativa de comprar um imóvel com a taxa a 6% ao ano e ela diminui para 2,25%, os poderes de compra, de pagamento e de negociação com o banco aumentam. Aqueles que tiverem um pouco de paciência podem ter melhores oportunidades no segundo semestre também. É uma decisão que exige muita consciência financeira.

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