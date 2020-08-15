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Venda Nova do Imigrante

Caminhão roubado em MG é recuperado na BR 262 no ES

De acordo com a PRF, o veículo apresentava sinais de adulteração de numeração no chassi e no motor; roubo teria acontecido em março de 2019, em Minas Gerais

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 22:21
A imagem mostra o caminhão recuperado com um emblema da PRF no vidro frontal. Ao lado, uma viatura da PRF.
Um caminhão roubado foi recuperado pela PRF em Venda Nova do Imigrante na tarde desta sexta (14) Crédito: Reprodução/PRF
Um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 106 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. A abordagem foi realizada durante fiscalização e o veículo possuía registro de roubo/furto no município de Antônio Dias, em Minas Gerais.
Durante fiscalização, os agentes abordaram o caminhão de carga modelo VW 24.250 com placas de Minas Gerais e verificaram sinais de adulteração de marcações numéricas no chassi e no motor. De acordo com a PRF, o roubo teria acontecido em março de 2019.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante.

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