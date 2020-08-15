Caminhão roubado em MG é recuperado na BR 262 no ES

Um caminhão roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta sexta-feira (14), no quilômetro 106 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. A abordagem foi realizada durante fiscalização e o veículo possuía registro de roubo/furto no município de Antônio Dias, em Minas Gerais.
Durante fiscalização, os agentes abordaram o caminhão de carga modelo VW 24.250 com placas de Minas Gerais e verificaram sinais de adulteração de marcações numéricas no chassi e no motor. De acordo com a PRF, o roubo teria acontecido em março de 2019.
O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante.