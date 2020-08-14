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Tragédia

Homem morre atropelado ao tentar atravessar a BR 262 em Viana

Acidente aconteceu no bairro Ribeira, na noite desta quinta-feira (13). O motorista fez teste do bafômetro e o exame deu negativo. As documentações dele e do carro estavam em dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 09:11

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 09:11

Carro ficou com a frente destruída depois de atropelar homem na BR 262
Carro ficou com a frente destruída depois de atropelar homem na BR 262 Crédito: Rodrigo Gomes/TV Gazeta

  • Do G1 ES

Um homem morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-262, no bairro Ribeira, em Viana, na noite desta quinta-feira (13). O motorista fez teste do bafômetro e o exame deu negativo.
A vítima morreu no local do acidente. Com o impacto da batida, a frente do carro ficou destruída. A vendedora Luana Glismond viu o momento que o atropelamento aconteceu. Ela e a vítima  que não foi identificada  estavam em um ônibus e desceram no mesmo ponto.
Ele desceu do ônibus e foi atravessar a pista. No momento, estava vindo um caminhão, o caminhão passou e ele foi direto. Nisso, o carro não deu tempo de parar e pegou ele, contou a vendedora.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez o teste do bafômetro no motorista, que deu negativo. As documentações dele e do carro estavam em dia.
O estudante Lázaro da Silva conversou com o motorista antes dele ser socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Segundo o ele, o braço do motorista ficou muito ferido e o homem estava perdendo muito sangue.
"Ele saiu do carro desesperado e estava com o braço muito machucado. A gente falou para ele levantar o braço porque podia perder muito sangue e acabar desmaiando", relatou o estudante.

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