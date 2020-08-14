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Mudança no projeto

Trecho todo de concreto deve ficar pronto em setembro na Leste-Oeste

DER-ES decidiu trocar o tipo de pavimento, de asfalto para concreto, em um trecho da rodovia em Cariacica. Novo prazo de entrega é no fim de setembro, segundo órgão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 08:22

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 08:22

Obras na Rodovia Leste-Oeste devem ficar prontas no fim de setembro, segundo o DER
Obras na Rodovia Leste-Oeste devem ficar prontas no fim de setembro, segundo o DER Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) deu um novo prazo para conclusão das obras do trecho que vai das proximidades do terminal de Campo Grande até a BR 262, na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica. Prevista para o mês de março, a intervenção ainda não foi concluída e agora tem um novo prazo: final de setembro.
Segundo o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, a demora se deu por uma mudança no projeto original, em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira (14). Antes, o pavimento seria feito em asfalto. Mas, por conta do grande fluxo de veículos pesados, optou-se por fazer a nova pista em concreto.
A gente fez a mudança do projeto aqui, é uma responsabilidade que assumo perante a população. Aqui era para ser feito em asfalto, mas eu achei por bem alterar para concreto, porque asfalto aqui não ia conseguir dar certo. Por isso a gente preferiu fazer essa alteração e, por conta disso, houve essa demora. O concreto é melhor, mais duradouro pela quantidade de caminhões e ônibus que passam aqui, explicou.

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Maretto reconheceu a demora, pediu desculpas à população e explicou que a mudança se fez necessária pelo fato do trecho ser passagem para muitos bairros e também veículos pesados, como caminhões e ônibus, já que a via é passagem para o Terminal de Campo Grande e também a estrada de Capuaba.
Aqui é a entrada para a Leste-Oeste, entrada para Vila Velha, Porto de Capuaba, Vale Encantado. É entrada também para muitos bairros de Cariacica, inclusive para o Hospital de Cariacica, que teve as obras iniciadas recentemente. Aqui passam 1.200 ônibus por dia, mais esse monte de caminhão que acessa a Leste-Oeste, então, a gente achou melhor fazer de concreto.
Questionado sobre a mudança na escolha do pavimento durante a execução da obra, Maretto afirmou que o projeto é antigo e que a troca no tipo de pista foi realizada desta forma para evitar uma demora ainda maior em uma nova licitação. Esse projeto é antigo, tem mais de 10 anos e essa obra já foi contratada há muito tempo. E aí nós achamos por bem utilizar esse mesmo contrato para dar celeridade. Queimamos a etapa de ter que fazer uma licitação, completou.
O custo total da obra, que também inclui trabalhos de drenagem e abertura de uma nova pista em outro trecho, é de cerca de R$ 7 milhões.
Com informações da TV Gazeta

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