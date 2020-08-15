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Em João Neiva

PRF apreende revólver durante fiscalização na BR 101 no Norte do ES

A arma, com seis munições, foi encontrada com o passageiro de um carro durante abordagem no quilômetro 202 da rodovia; homem foi encaminhado para a Delegacia de Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 22:11

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 22:11

A imagem mostra o revólver e as munições junto de um coldre de arma e uma faca em cima de uma superfície com o emblema da Polícia Rodoviária Federal ao fundo.
A PRF encontrou um revólver com seis munições durante fiscalização na BR 101 em João Neiva, Norte do ES, nesta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução/PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu um revólver calibre .38mm com seis munições no quilômetro 202 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Estado. De acordo com a PRF, a arma foi encontrada durante abordagem a um veículo nesta sexta-feira (14).
A polícia explicou que agentes realizavam fiscalização na rodovia e abordaram a um carro modelo GM Cruze com dois ocupantes. Durante abordagem pessoal ao passageiro do veículo, o revólver e foi encontrado.
O detido, arma e munições foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Aracruz.

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