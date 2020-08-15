PRF apreende revólver durante fiscalização na BR 101 no Norte do ES

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um revólver calibre .38mm com seis munições no quilômetro 202 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Estado. De acordo com a PRF, a arma foi encontrada durante abordagem a um veículo nesta sexta-feira (14).
A polícia explicou que agentes realizavam fiscalização na rodovia e abordaram a um carro modelo GM Cruze com dois ocupantes. Durante abordagem pessoal ao passageiro do veículo, o revólver e foi encontrado.
O detido, arma e munições foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Aracruz.