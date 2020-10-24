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De look novo, Andressa Urach adota postura liberal e critica evangélicos

Andressa chegou a mandar as pessoas 'cuidarem da própria vida' e argumentou que julgamentos desse tipo são o motivo pelo qual 'muita gente tem pavor de igreja de crente.'

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 18:22
Andressa Urach
De look novo, Andressa Urach adota postura liberal e critica evangélicos Crédito: Redes sociais
Andressa Urach vem intrigando o mundo pop desde que mudou, recentemente, o visual mais comportado e surgiu com apliques loiros no cabelo e unhas vermelhas. Os seguidores mais novos da famosa, que se aproximaram dela após a sua fase de participante do concurso de ex-vice Miss Bumbum e ex-peoa de A Fazenda, não aprovaram a mudança, e fizeram críticas a ela no Instagram e no Twitter.
Antigos fãs, por outro lado, estão comemorando.
Na última quarta-feira (21), Andressa chegou a mandar as pessoas "cuidarem da própria vida" e argumentou que julgamentos desse tipo são o motivo pelo qual "muita gente tem pavor de igreja de crente."
"Estou fazendo esse vídeo para convidar os religiosos, os fariseus, os acusadores a pararem de me seguir. Tá bom? Pecado é os maus olhos, é o julgamento, as palavras que saem das bocas das pessoas. É quando você em vez de orarem pela vida das pessoas e coloca um monte de palavras ruins sobre ela", rebateu Andressa.
"Então, meu querido amigo irmão, sabe por que as pessoas muitas vezes saem da igreja? Porque dentro da igreja estão os piores demônios. Aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem de Jesus, mas são as primeiras a levarem as pessoas para o fundo do poço. Cuide da sua vida, meu irmão. A Bíblia foi feita para cada um cuidar da sua vida", disse em vídeo.

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Segundo os seguidores, Urach teria feito uma "limpa" no Instagram, deixando de seguir algumas contas e apagando fotos, inclusive aquelas em que aparecia de cabelo curto. Enquanto isso, fãs e haters especulam se ela estaria abandonando a persona religiosa. "Andressa Urach voltando pro nosso mundo? Estou feliz demais!", comemorou um dos perfis.
Ela afirma que ainda é crente, mas desistiu de ser pastora.

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