Andressa Urach diz que doou 'dinheiro sujo' da prostituição

A modelo e escritora Andressa Urach Crédito: Demetrio Koch/Divulgação/Agência Fio Condutor

Andressa Urach está a todo vapor para estrear um novo programa em uma plataforma digital evangélica. Trata-se de "Diário de Uma Ex-Garota de Programa", que vai falar de mulheres que deixaram a prostituição. Em entrevista à revista Quem, a modelo abriu o jogo sobre a nova fase da carreira e relembrou algumas polêmicas da época em que se prostituía.

"A prostituição é como uma areia movediça. Você vai se afundando e não consegue sair, acha que não vai ser capaz de fazer outra coisa, vai se matando... Muitas garotas de programa têm depressão e pensamentos suicidas, são desprezadas pela sociedade, desacreditadas pela família e até por elas mesmas. Só quem vive dentro da prostituição consegue entender o fundo do poço que a gente chega. Mutilamos a própria alma. Quero alcançar essas mulheres e mostrar para elas que, assim como eu, outras saíram dessa, venceram seus traumas e tiveram suas vidas transformadas. Algumas já têm marido e família, respeitam valores, suas vidas, seus corpos. Hoje elas têm paz! Nosso objetivo com esse programa é mostrar para as mulheres que ainda estão na prostituição que existe uma saída, começou Urach, que se converteu evangélica e atualmente "prega a palavra" na web.

A bonita largou a vida de modelo e garota de programa depois de quase morrer em decorrência de aplicações de hidrogel nas coxas e bumbum.

Andressa ainda alegou que a prostituição é mais comum entre pessoas do meio artístico. Infelizmente, a prostituição, direta ou indireta, é muito comum entre musas de carnaval, modelos e celebridades. Muitas se vendem por bolsas, sapatos, vida boa... Mantêm relacionamento por interesse, não só pelo dinheiro. Eu vivi isso e posso afirmar com propriedade que a rede social do mundo das celebridades é uma grande mentira. Elas vivem uma felicidade ilusória. Ainda mais com o dinheiro sujo que vem com a prostituição".

"Na época que eu era garota de programa, defendia a prostituição. Não expunha isso, mas quando trabalhei em um bordel aqui no Rio Grande do Sul, também pensava que era importante legalizar a prostituição porque via isso como trabalho. Não posso e não vou nunca julgar o pensamento de qualquer pessoa. Todos somos livres para termos nossas opiniões, mas hoje penso diferente. Não vejo a prostituição como algo bom. Algumas meninas afirmam que são felizes. Na verdade, elas não são. Eu vivi essa realidade e mentira e dizia isso também. Mas meus pensamentos mudaram. Hoje eu tenho nojo da prostituição" Andressa Urach - Apresentadora e ex-garota de programa

DOOU TUDO

Quando conquistou a vida nova, Andressa decidiu que não queria ter nenhuma lembrança da época em que vendeu os serviços como garota de programa. Doei tudo. Não tenho absolutamente nada que veio do dinheiro da prostituição. Esse peso de levar o dinheiro sujo nas minhas costas não tenho mais. Hoje vivo do dinheiro da venda dos meus livros e do meu trabalho atual, alega, se recusando a dizer para quem foi o dinheiro. "Quando fazemos doação não devemos divulgar para quem. Deus sabe é só isso importa", frisou.