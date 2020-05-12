Andressa Urach diz que doou 'dinheiro sujo' da prostituição

Andressa Urach está a todo vapor para estrear um novo programa em uma plataforma digital evangélica. Trata-se de "Diário de Uma Ex-Garota de Programa", que vai falar de mulheres que deixaram a prostituição. Em entrevista à revista Quem, a modelo abriu o jogo sobre a nova fase da carreira e relembrou algumas polêmicas da época em que se prostituía.
"A prostituição é como uma areia movediça. Você vai se afundando e não consegue sair, acha que não vai ser capaz de fazer outra coisa, vai se matando... Muitas garotas de programa têm depressão e pensamentos suicidas, são desprezadas pela sociedade, desacreditadas pela família e até por elas mesmas. Só quem vive dentro da prostituição consegue entender o fundo do poço que a gente chega. Mutilamos a própria alma. Quero alcançar essas mulheres e mostrar para elas que, assim como eu, outras saíram dessa, venceram seus traumas e tiveram suas vidas transformadas. Algumas já têm marido e família, respeitam valores, suas vidas, seus corpos. Hoje elas têm paz! Nosso objetivo com esse programa é mostrar para as mulheres que ainda estão na prostituição que existe uma saída, começou Urach, que se converteu evangélica e atualmente "prega a palavra" na web.
A bonita largou a vida de modelo e garota de programa depois de quase morrer em decorrência de aplicações de hidrogel nas coxas e bumbum.
Andressa ainda alegou que a prostituição é mais comum entre pessoas do meio artístico. Infelizmente, a prostituição, direta ou indireta, é muito comum entre musas de carnaval, modelos e celebridades. Muitas se vendem por bolsas, sapatos, vida boa... Mantêm relacionamento por interesse, não só pelo dinheiro. Eu vivi isso e posso afirmar com propriedade que a rede social do mundo das celebridades é uma grande mentira. Elas vivem uma felicidade ilusória. Ainda mais com o dinheiro sujo que vem com a prostituição".
"Na época que eu era garota de programa, defendia a prostituição. Não expunha isso, mas quando trabalhei em um bordel aqui no Rio Grande do Sul, também pensava que era importante legalizar a prostituição porque via isso como trabalho. Não posso e não vou nunca julgar o pensamento de qualquer pessoa. Todos somos livres para termos nossas opiniões, mas hoje penso diferente. Não vejo a prostituição como algo bom. Algumas meninas afirmam que são felizes. Na verdade, elas não são. Eu vivi essa realidade e mentira e dizia isso também. Mas meus pensamentos mudaram. Hoje eu tenho nojo da prostituição"
DOOU TUDO
Quando conquistou a vida nova, Andressa decidiu que não queria ter nenhuma lembrança da época em que vendeu os serviços como garota de programa. Doei tudo. Não tenho absolutamente nada que veio do dinheiro da prostituição. Esse peso de levar o dinheiro sujo nas minhas costas não tenho mais. Hoje vivo do dinheiro da venda dos meus livros e do meu trabalho atual, alega, se recusando a dizer para quem foi o dinheiro. "Quando fazemos doação não devemos divulgar para quem. Deus sabe é só isso importa", frisou.
Me afundei na depressão, drogas e bebidas. Usava drogas para suportar muitos clientes, bebia para esquecer... Fora o risco de vida de me envolver com pessoas que nem conhecia. Na época, pelo dinheiro, me submeti ao sadomasoquismo. Nem gosto de lembrar de tudo de nojento que tive que me submeter com pessoas estranhas, criminosos... Perdi o amor por mim mesma, o valor próprio. Hoje faz cinco anos que sobrevivi à infecção generalizada. Sei que ainda vou sofrer muitos preconceitos, mas agradeço a Deus pela nova oportunidade que ele me deu. Se eu puder ajudar uma única pessoa a mudar de vida, toda essa exposição vergonhosa do meu passado vai valer a pena", finalizou.