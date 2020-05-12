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Gizelly, capixaba do 'BBB 20', diz que não será amiga de todos os brothers

Advogada de Vitória disse à Quem que se arrepende de algumas polêmicas em que se envolveu dentro do reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:48

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:48

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Reprodução/Instagram @gizellybicalho
Gizelly Bicalho, a capixaba do "BBB 20", fez um balanço sobre sua participação no reality da Globo e entregou como encarou o fim do jogo, no dia 29 de abril, em bate-papo com a Quem. 
Ela falou sobre alguns pontos dos quais se arrepende, amizade entre os brothers e atitudes que tomou lá dentro. 

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A gente, por exemplo, não queria ir falar com o Hadson daquela forma. Mas hoje, pensando nisso, talvez assim ele pôde entender o que estava acontecendo. Mas me arrependo de ter ido falar com ele daquela forma, me arrependo de ter me exaltado com Victor Hugo, me arrependo de ter gritado. Não gosto de perder o controle, mas lá dentro é um mix de sentimentos muito grande, lembrou. 
"Me arrependo de quando me exaltei com o Victor Hugo, das vezes que perdi o controle, que fiquei abalada. Você sabe que tive depressão. Eu fiz tratamento, mas quando você entra naquela casa, tudo fica diferente. Eu sou muito grata, tenho um senso de justiça apurado. Sou muito grata à Ivy e ao Daniel por chegar e contar a notícia, porque eu não ia aguentar"
Gizelly Bicalho - Advogada e ex-BBB 
Para a advogada de Vitória, o confinamento acaba deixando tudo mais intenso, o que pode levar pequenas situações a grandes brigas. Teve a guerra do biscoito, do feijão. A gente briga por coisa que aqui fora não existe. Lá tem um universo paralelo que é só nosso, exemplificou. 

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Sobre amizades, a capixaba frisou: "Têm pessoas ali que, comigo, não tem como nem ser amigo. São ideologias diferentes, vamos acabar sempre discutindo. Tem gente que quero levar para a vida, mas tem gente que é melhor levar a vida para lá e eu para cá. 

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