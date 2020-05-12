Marido de Pugliesi ressurge na web após festa polêmica: 'Evoluir'

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Essa vida e? uma incri?vel oportunidade que temos de aprender, de evoluir e as vezes precisamos dar alguns passos pra tra?s pra poder seguir em frente. Sou um eterno aprendiz e como ser humano ainda vou errar bastante. Cabe a mim transformar os momentos difi?ceis em grandes lic?o?es ! E vida que segue ... #Vumbora ?? . ? @giulianocorreia