Marido de Pugliesi ressurge na web após festa polêmica: 'Evoluir'

Erasmo Viana, marido de Gabriela Pugliesi, decidiu que já era hora de voltar a postar após passado um certo tempo desde a festa polêmica que a influenciadora decidiu promover em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.
Nesta segunda (11), o bonitão foi para o Instagram, postou uma foto em preto e branco de costas, e legendou o post com frases motivacionais de aprendizado.
Ele refletiu: "Essa vida e? uma incri?vel oportunidade que temos de aprender, de evoluir e às vezes precisamos dar alguns passos para tra?s para poder seguir em frente. Sou um eterno aprendiz e como ser humano ainda vou errar bastante. Cabe a mim, transformar os momentos difi?ceis em grandes lic?o?es! E vida que segue".
O influencer havia desativado seu perfil da rede social após a noite da festa polêmica, no dia 25 de abril.