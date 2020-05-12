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Furaram o isolamento

Marido de Pugliesi ressurge na web após festa polêmica: 'Evoluir'

Influencer estava com perfil do Instagram desativado, mas decidiu retornar à web e fazer post nesta segunda (11) refletindo sobre aprendizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 08:32

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 08:32

O influenciador Erasmo Viana
O influenciador Erasmo Viana Crédito: Reprodução/Instagram @erasmo
Erasmo Viana, marido de Gabriela Pugliesi, decidiu que já era hora de voltar a postar após passado um certo tempo desde a festa polêmica que a influenciadora decidiu promover em meio à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus. 
Nesta segunda (11), o bonitão foi para o Instagram, postou uma foto em preto e branco de costas, e legendou o post com frases motivacionais de aprendizado. 
Ele refletiu: "Essa vida e? uma incri?vel oportunidade que temos de aprender, de evoluir e às vezes precisamos dar alguns passos para tra?s para poder seguir em frente. Sou um eterno aprendiz e como ser humano ainda vou errar bastante. Cabe a mim, transformar os momentos difi?ceis em grandes lic?o?es! E vida que segue". 

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O influencer havia desativado seu perfil da rede social após a noite da festa polêmica, no dia 25 de abril. 

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