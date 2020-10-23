'BBB 21' terá novamente participantes 'anônimos' e 'convidados'

O "BBB 21", que deve ir ao ar na Rede Globo no próximo ano, contará novamente com "famosos" e "anônimos". "Existe a previsão de termos novamente inscritos e convidados no 'BBB 21'. No momento, porém, estamos na fase de seleção dos inscritos", informou a assessoria da emissora nesta sexta-feira (23).

As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam Crédito: Reprodução/TV Globo

As inscrições foram abertas no fim de abril, no dia da final do "BBB 20". Em junho, em algumas regiões que estavam sem vagas, chegou a ser possível se inscrever novamente. Em julho, o diretor Boninho anunciou que a inscrição chegou ao fim.

Desde então, as entrevistas para escolha dos novos participantes do "Big Brother Brasil" em 2021 foram feitas de forma virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus.