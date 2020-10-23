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'BBB 21' terá novamente participantes 'anônimos' e 'convidados'

No último mês de julho, o diretor Boninho anunciou que as inscrições foram encerradas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 18:36

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 18:36

O "BBB 21", que deve ir ao ar na Rede Globo no próximo ano, contará novamente com "famosos" e "anônimos". "Existe a previsão de termos novamente inscritos e convidados no 'BBB 21'. No momento, porém, estamos na fase de seleção dos inscritos", informou a assessoria da emissora nesta sexta-feira (23).
As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam
As finalistas do Big Brother Brasil 20 Thelma, Rafa e Manu Gavassi se abraçam Crédito: Reprodução/TV Globo
As inscrições foram abertas no fim de abril, no dia da final do "BBB 20". Em junho, em algumas regiões que estavam sem vagas, chegou a ser possível se inscrever novamente. Em julho, o diretor Boninho anunciou que a inscrição chegou ao fim.
Desde então, as entrevistas para escolha dos novos participantes do "Big Brother Brasil" em 2021 foram feitas de forma virtual, por conta da pandemia do novo coronavírus.
No "BBB 20", foram nove personalidades já conhecidas do público no reality show da Globo. Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana, Mari Gonzalez, Gabi Martins, Pyong Lee, Bianca Andrade (Boca Rosa), Petrix Barbosa e Lucas Chumbo.

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