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Boninho rejeita Piovani e dá possível dica sobre Andressa Urach

Apesar de não haver menção direta a Urach, o fato de o primeiro nome da ex-modelo ter aparecido no post alimentou as especulações de sua participação, já que ela saiu da Record recentemente

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 09:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 09:39
O diretor Boninho
O diretor Boninho Crédito: Globo
Boninho, 59, mente por trás do Big Brother Brasil, usou as redes sociais neste sábado (14) para comentar sobre as especulações que cercam a 21ª edição do reality show, que deve ter início no próximo mês de janeiro.
Nos últimos dias, diversos nomes têm circulado nas redes sociais como possibilidades de participantes para o time de celebridades do programa. Os principais são o de Luana Piovani, 44, que esteve no centro do post escrito por Boninho, e o de Andressa Urach, 33, nome com o qual o diretor da Globo parece ter brincado.
"Não! Luana Piovani não e nosso sonho. E apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, Joao, Luiza não, não estão entre nossos convidados", escreveu ele na publicação. "Ate agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou."
Apesar de não haver menção direta a Urach, o fato de o primeiro nome da ex-modelo ter aparecido no post alimentou as especulações de sua participação, já que ela saiu da Record recentemente e fez um desabafo público sobre a passagem pela emissora e também pela Igreja Universal, da qual também se desligou.

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Os comentários do post de Boninho logo foram inundados por internautas que voltaram a fazer suas apostas para o BBB 21 e também por aspirantes a participantes do programa.
A Globo anunciou no mês passado que o reality show repetiria a fórmula de sucesso deste ano, misturando anônimos e famosos no confinamento --eles serão divididos nos grupos Pipoca e Camarote. A previsão é que o BBB 21 seja o mais longo da história da atração, com duração de cem episódios.

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