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Traída pela memória!

Ana Maria Braga se confunde e diz que Campos do Jordão é eleito em Recife

Apresentadora embaralhou as informações e acabou misturando notícias de tempo e temperatura com as eleições deste domingo (29)

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 11:43
A apresentadora Ana Maria Braga
A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: TV Globo/Reprodução
Ana Maria Braga foi traída pela memória na manhã desta segunda (30). A apresentadora do Mais Você, na Globo, se confundiu ao mostrar imagens de Recife, falando do calor da capital de Pernambuco, quando decidiu emendar os comentários sobre o tempo com o resultado das urnas da noite deste domingo (29). 
Por lá, João Campos (PSB) ganhou da própria prima Marília Arraes (PT) com pouco mais de 56% dos votos. Os nomes acabaram confundindo Ana Maria. 
"Campos do Jordão, o PSDB foi eleito o novo prefeito da capital... Ah, está fazendo calor em Campos do Jordão, não é isso?", se embaralhou a apresentadora. 

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"Foi eleito o novo prefeito da capital pernambucana. João Campos que ele chama, é isso? Pronto, acertei tudo agora", comemorou, pouco antes de chamar os comerciais da atração. 
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