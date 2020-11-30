Ana Maria Braga se confunde e diz que Campos do Jordão é eleito em Recife

Ana Maria Braga foi traída pela memória na manhã desta segunda (30). A apresentadora do Mais Você, na Globo, se confundiu ao mostrar imagens de Recife, falando do calor da capital de Pernambuco, quando decidiu emendar os comentários sobre o tempo com o resultado das urnas da noite deste domingo (29).
Por lá, João Campos (PSB) ganhou da própria prima Marília Arraes (PT) com pouco mais de 56% dos votos. Os nomes acabaram confundindo Ana Maria.
"Campos do Jordão, o PSDB foi eleito o novo prefeito da capital... Ah, está fazendo calor em Campos do Jordão, não é isso?", se embaralhou a apresentadora.
"Foi eleito o novo prefeito da capital pernambucana. João Campos que ele chama, é isso? Pronto, acertei tudo agora", comemorou, pouco antes de chamar os comerciais da atração.