Latino diz que já tentou reunir os 10 filhos no Natal: 'Confusão'

Em entrevista a Serginho Groisman, no Altas Horas, da Globo, Latino definiu que a situação acabou em confusão.
"Eu sabia que você ia falar disso, Serginho! Eu juro que tentei uma vez (reunir todos os filhos no Natal), mas deu tanta confusão, tanta brigalhada... Mas, confesso que tentei uma vez e foi bem difícil", disse o cantor de "Dança Kuduro".
Latino é pai de 10 filhos com 10 mães diferentes. São eles: Dayanna, Bruna, Amanda, Victor Hugo, Guilherme, Suzanna (filha da cantora Kelly Key), Ana Julia, Bernardo, Matheus e Valentina.