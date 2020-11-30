'A Fazenda 12': Lipe cai na bebedeira e dança com barril de chope

No início da madrugada do sábado (27), na A Fazenda 12, Lipe Ribeiro foi o que mais caiu na curtição. Na festa, ele mostrou todo seu gingado para Biel e Mariano e, depois, até com um barril de chope.
O empresário virou um barril de chope direto na boca para ficar ainda mais animado durante a festa. Biel e Mariano também beberam.
Só que dançar com o barril de chope como se fosse um ser humano sobrou mesmo só para Lipe, que foi flagrado pelas câmeras do reality da Record curtindo como se não houvesse amanhã com o item de bar.