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'A Fazenda 12': Lipe cai na bebedeira e dança com barril de chope

Peão ainda foi acompanhado por Biel e Mariano quando decidiu virar o barril inteiro direto na boca e, em seguida, foi flagrado dançando com o objeto de metal

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 10:27
"A Fazenda 12": com sede! Lipe Ribeiro vira barril de chope direto na boca Crédito: Record TV/Reprodução
No início da madrugada do sábado (27), na A Fazenda 12, Lipe Ribeiro foi o que mais caiu na curtição. Na festa, ele mostrou todo seu gingado para Biel e Mariano e, depois, até com um barril de chope. 
O empresário virou um barril de chope direto na boca para ficar ainda mais animado durante a festa. Biel e Mariano também beberam. 

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Só que dançar com o barril de chope como se fosse um ser humano sobrou mesmo só para Lipe, que foi flagrado pelas câmeras do reality da Record curtindo como se não houvesse amanhã com o item de bar. 

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