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Tentou manter conversa

'A Fazenda 12': Biel ouve barulho e ironiza: 'A produção tosse, hein'

Funkeiro ouviu alguém da produção do reality tossindo após o fim da última festa de A Fazenda 12. Ele tentou conversar, mas falou sozinho na despensa da sede

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 10:12
"A Fazenda 12": Biel enche garrafa de água na despensa da sede Crédito: Record TV/Reprodução
Após o fim da festa da madrugada deste sábado (28) de A Fazenda 12, Biel foi à despensa para encher uma garrafa de água. Lá, ouviu um barulho vindo por trás da parede, que é um dos locais pelos que transita a produção do reality da Record. 
Depois do ruído, o funkeiro ironizou o sintoma gripal e ainda continuou: "A produção tosse, hein! Se for são-paulino, tosse de novo. Putz, não é são-paulino. Se for Corintiano, tosse de novo. Se for palmeirense, tosse de novo. Se for santista, tosse de novo". 

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Em todos os questionamentos, Biel não teve retorno algum. Vale lembrar que a produção é terminantemente proibida de manter qualquer contato com os confinados, medida que vale para a situação inversa também. 

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