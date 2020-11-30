'A Fazenda 12': Biel ouve barulho e ironiza: 'A produção tosse, hein'

Após o fim da festa da madrugada deste sábado (28) de A Fazenda 12, Biel foi à despensa para encher uma garrafa de água. Lá, ouviu um barulho vindo por trás da parede, que é um dos locais pelos que transita a produção do reality da Record.
Depois do ruído, o funkeiro ironizou o sintoma gripal e ainda continuou: "A produção tosse, hein! Se for são-paulino, tosse de novo. Putz, não é são-paulino. Se for Corintiano, tosse de novo. Se for palmeirense, tosse de novo. Se for santista, tosse de novo".
Em todos os questionamentos, Biel não teve retorno algum. Vale lembrar que a produção é terminantemente proibida de manter qualquer contato com os confinados, medida que vale para a situação inversa também.