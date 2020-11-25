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Mariano está na roça; três roceiros disputam Prova do Fazendeiro em A Fazenda

Lidi Lisboa, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa ainda podem se salvar da berlinda

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 15:16
O cantor Mariano
O cantor Mariano Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Mariano é o primeiro confirmado na 11ª roça de A Fazenda 12 (Record). Além dele, os participantes Lidi Lisboa, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa disputam nesta quarta-feira (25) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.
A noite começou com Lipe Ribeiro tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama vermelha e entregou o verde para Lidi.
Na sequência, a fazendeira Jojo Todynho indicou Lidi para a roça. A cantora justificou dizendo que se decepcionou com a atriz por ela estar sendo influenciada por Lucas Selfie, que já deixou o jogo. Lidi disse já estar esperando o voto. Mesmo assim as duas discutiram feio.
Depois, o apresentador anunciou que a votação desta semana seria diferente. Os peões da sede só poderiam votar entre si, escolhendo um indicado à roça. Do mesmo modo, os que estavam na baia poderiam escolher apenas entre eles, elegendo outro candidato à berlinda.

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Pela sede, o indicado foi Mariano. O cantor teve dois votos e ficou empatado com Stéfani Bays. A fazendeira optou por salvar a amiga. Já pela baia, a escolhida foi Raissa, que recebeu três votos.
Nesse momento, o apresentador Marcos Mion pediu para que Lipe lesse o poder da chama vermelha. Ele anunciou que poderia começar o jogo de "resta um", que definiria o quarto indiado à roça.
Lipe salvou Stéfani, que salvou Jakelyne Oliveira, que salvou Tays Reis, que salvou Biel. Desse modo, Mateus acabou sendo o escolhido para ocupar o quarto banco.
Por ser o último indicado, ele tinha o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro. Ele optou por Lidi.
Por fim, Mion pediu para Lidi revelar qual era o poder da chama verde. Ela anunciou que poderia trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu mandar Mariano direto para a berlinda.
Após receber o veto, o cantor disse que a atriz é a pessoa mais mal agradecida que ele já conheceu. Já Mateus afirmou que ela não tem caráter e que deveria ter sido ele o vetado.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (SEDE):

  • Mariano votou em Stéfani Bays
  • Biel votou em Stéfani Bays
  • Stéfani Bays votou em Mariano
  • Lipe Ribeiro votou em Biel
  • Lidi Lisboa votou em Mariano

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (BAIA):

  • Tays Reis votou em Raissa Barbosa
  • Raissa Barbosa votou em Mateus Carrieri
  • Mateus Carrieri votou em Raissa Barbosa
  • Jakelyne Oliveira votou em Raissa Barbosa

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