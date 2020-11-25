Mariano está na roça; três roceiros disputam Prova do Fazendeiro em A Fazenda

O cantor Mariano Crédito: Instagram/realityafazenda_12

Mariano é o primeiro confirmado na 11ª roça de A Fazenda 12 (Record). Além dele, os participantes Lidi Lisboa, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa disputam nesta quarta-feira (25) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Lipe Ribeiro tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama vermelha e entregou o verde para Lidi.

Na sequência, a fazendeira Jojo Todynho indicou Lidi para a roça. A cantora justificou dizendo que se decepcionou com a atriz por ela estar sendo influenciada por Lucas Selfie, que já deixou o jogo. Lidi disse já estar esperando o voto. Mesmo assim as duas discutiram feio.

Depois, o apresentador anunciou que a votação desta semana seria diferente. Os peões da sede só poderiam votar entre si, escolhendo um indicado à roça. Do mesmo modo, os que estavam na baia poderiam escolher apenas entre eles, elegendo outro candidato à berlinda.

Pela sede, o indicado foi Mariano. O cantor teve dois votos e ficou empatado com Stéfani Bays. A fazendeira optou por salvar a amiga. Já pela baia, a escolhida foi Raissa, que recebeu três votos.

Nesse momento, o apresentador Marcos Mion pediu para que Lipe lesse o poder da chama vermelha. Ele anunciou que poderia começar o jogo de "resta um", que definiria o quarto indiado à roça.

Lipe salvou Stéfani, que salvou Jakelyne Oliveira, que salvou Tays Reis, que salvou Biel. Desse modo, Mateus acabou sendo o escolhido para ocupar o quarto banco.

Por ser o último indicado, ele tinha o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro. Ele optou por Lidi.

Por fim, Mion pediu para Lidi revelar qual era o poder da chama verde. Ela anunciou que poderia trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu mandar Mariano direto para a berlinda.

Após receber o veto, o cantor disse que a atriz é a pessoa mais mal agradecida que ele já conheceu. Já Mateus afirmou que ela não tem caráter e que deveria ter sido ele o vetado.

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (SEDE):

Mariano votou em Stéfani Bays

votou em Stéfani Bays Biel votou em Stéfani Bays



votou em Stéfani Bays Stéfani Bays votou em Mariano



Bays votou em Mariano Lipe Ribeiro votou em Biel



votou em Biel Lidi Lisboa votou em Mariano



CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (BAIA):