Mariano está na roça; três roceiros disputam Prova do Fazendeiro em A Fazenda

Mariano é o primeiro confirmado na 11ª roça de A Fazenda 12 (Record). Além dele, os participantes Lidi Lisboa, Mateus Carrieri e Raissa Barbosa disputam nesta quarta-feira (25) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.
A noite começou com Lipe Ribeiro tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama vermelha e entregou o verde para Lidi.
Na sequência, a fazendeira Jojo Todynho indicou Lidi para a roça. A cantora justificou dizendo que se decepcionou com a atriz por ela estar sendo influenciada por Lucas Selfie, que já deixou o jogo. Lidi disse já estar esperando o voto. Mesmo assim as duas discutiram feio.
Depois, o apresentador anunciou que a votação desta semana seria diferente. Os peões da sede só poderiam votar entre si, escolhendo um indicado à roça. Do mesmo modo, os que estavam na baia poderiam escolher apenas entre eles, elegendo outro candidato à berlinda.
Pela sede, o indicado foi Mariano. O cantor teve dois votos e ficou empatado com Stéfani Bays. A fazendeira optou por salvar a amiga. Já pela baia, a escolhida foi Raissa, que recebeu três votos.
Nesse momento, o apresentador Marcos Mion pediu para que Lipe lesse o poder da chama vermelha. Ele anunciou que poderia começar o jogo de "resta um", que definiria o quarto indiado à roça.
Lipe salvou Stéfani, que salvou Jakelyne Oliveira, que salvou Tays Reis, que salvou Biel. Desse modo, Mateus acabou sendo o escolhido para ocupar o quarto banco.
Por ser o último indicado, ele tinha o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro. Ele optou por Lidi.
Por fim, Mion pediu para Lidi revelar qual era o poder da chama verde. Ela anunciou que poderia trocar o peão vetado da Prova do Fazendeiro. Ela escolheu mandar Mariano direto para a berlinda.
Após receber o veto, o cantor disse que a atriz é a pessoa mais mal agradecida que ele já conheceu. Já Mateus afirmou que ela não tem caráter e que deveria ter sido ele o vetado.
CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (SEDE):
- Mariano votou em Stéfani Bays
- Biel votou em Stéfani Bays
- Stéfani Bays votou em Mariano
- Lipe Ribeiro votou em Biel
- Lidi Lisboa votou em Mariano
CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM (BAIA):
- Tays Reis votou em Raissa Barbosa
- Raissa Barbosa votou em Mateus Carrieri
- Mateus Carrieri votou em Raissa Barbosa
- Jakelyne Oliveira votou em Raissa Barbosa