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Foi eliminada

'A Fazenda 12': Mirella diz que Biel deu em cima dela

Sobre o relacionamento do funkeiro com Tays Reis dentro do reality, a cantora comentou que só teria ciúmes de uma pessoa que gosta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:23

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:23

A cantora MC Mirella
A cantora MC Mirella Crédito: Record TV/Reprodução
MC Mirella, a décima eliminada de A Fazenda 12, participou na tarde deste domingo (22) do Hora do Faro (RecordTV) e fez revelações sobre a sua relação com Biel. Os dois já haviam ficado algumas vezes antes do confinamento. Segundo ela disse no palco do programa, o funkeiro tentou se aproximar da colega no início do confinamento.
Ela revelou que, logo nos primeiros dias, o peão a abraçou e disse que estaria sempre "disponível" para a MC. Sobre o relacionamento dele com Tays Reis dentro do reality, a cantora comentou que só teria ciúmes de uma pessoa que gosta. "Sem ciúmes do Gabriel, nem pensar. Não vou ficar com ele, não ficaria", garantiu.
Mirella foi aliada de Biel em boa parte do reality, mas a parceria se abalou quando um carro de som passou nas imediações do sítio onde a atração é gravada, em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo, pedindo para que ela se afastasse de seu colega. A funkeira admitiu que mudou a sua postura no jogo após a mensagem.
"Comecei a repensar tudo. Depois que a Victória saiu e depois o Juliano, percebi as coisas. As meninas falavam: 'Se você continuar assim, você vai sair'. Eu sei que foi errado. Mudei porque comecei a repensar as coisas. O menino não tinha me feito nada. O que será que estava acontecendo lá fora?"

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Na dinâmica do jogo da discórdia, a cantora atribuiu com segurança adjetivos aos peões. Biel, taxado por ela como falso, traidor e mentiroso, não gostou das qualidades recebidas, e disse não ter nada a declarar sobre os adjetivos.
Já o casal Mariano e Jake receberam alguns adjetivos nada fofos vindos de Mirella. Mariano foi classificado por ela como mascarado, dissimulado, manipulador, insuportável e egoísta. A Miss recebeu as mesmas atribuições, menos mascarada, que Mirella achou mais adequado substituir por interesseira.

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