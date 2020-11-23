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Após infecções por Covid-19

Faustão apresenta Dança dos Famosos com novas regras na reta final

'Hoje na TV só tem desgraça e notícia ruim. Pelo menos aqui tem gente dançando', elogiou Faustão

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:13
Faustão volta aos Estúdios Globo sem plateia e bailarinas usam máscara
  Crédito: TV Globo/Reprodução
O quadro Dança dos Famosos inaugurou, neste domingo (22), sua fase semifinal no Domingão do Faustão. Após enfrentar uma crise médica, com baixas de participantes, a direção precisou cancelar a repescagem. Fausto Silva apresentou as novas regras e enalteceu a importância de uma atração como esta na programação aberta.
"Hoje na TV só tem desgraça e notícia ruim. Pelo menos aqui tem gente dançando", elogiou Faustão.
A partir de agora, são grupos 1 e 2. As notas foram zeradas. Os grupos passam a misturar homens e mulheres. Portanto, foram cinco duplas do grupo 1 no foxtrote. No próximo domingo (29), serão cinco duplas do grupo 2. Dias 6 e 13 de dezembro, respectivamente, os grupos pegam o samba na reta final, para decisão.
As três melhores duplas, com as melhores notas, estarão no dia 20 de dezembro no tango e na valsa.
Felipe Titto testou positivo para Covid-19. Danielle Winits, após torcer o tornozelo nos ensaios, volta a competir na próxima semana.
Zé Roberto e Juliano Laham também ficaram de fora. O jogador de futebol, por conta de dores na lombar; o ator, em razão de uma cirurgia para retirar um tumor benigno no rim.

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O primeiro grupo foi avaliado pelo júri artístico formado pela atriz Ellen Rocche, o tenor Thiago Arancam e a modelo Fernanda Motta. Já o julgamento técnico ficou por conta do coreógrafo Caio Nunes e da dançarina Carol Soares.
Marcelo Serrado abriu a noite com elogios de Arancam. "Ele deu o sangue que a camisa até saiu para fora da calça. Incrível", observou o tenor, conferindo a nota máxima. Lucy Ramos foi bem, mas não pôde evitar uma leve escorregada. "Nada te derruba", garantiu Ellen. Mas o júri técnico deu um puxão de orelha. Nunes deu um 9,8.
Bruno Belutti chegou elegante, vestindo um fraque. Caio, porém, lhe tirou um décimo por não "alongar um pouco mais o pescoço para alongar a figura." Luiza Possi encerrou a etapa, recebendo um 10 de Fernanda.
De acordo com as notas individuais de cada participante, o cantor Belutti assume a liderança, mais ainda restam quatro participantes, que vão se apresentar no dia 29.

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