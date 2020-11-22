Lázaro Ramos, Taís Araújo e filhos têm confirmação de Covid-19

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo publicaram um comunicado no Instagram revelando que foram diagnosticados com a Covid-19, assim como seus filhos, João e Maria.
"Infelizmente, nossa família testou positivo para a Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isso mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos", escreveu o casal no sábado (21).
"Sentimos sintomas leves e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas. Com fé, esperamos esse tempo passar. [...] Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto muitas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem", concluíram.