Lázaro Ramos, Taís Araújo e filhos têm confirmação de Covid-19

Taís Araújo e Lázaro Ramos foram infectados pelo coronavírus; os filhos do casal também ficaram doentes Crédito: Reprodução/Instagram

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo publicaram um comunicado no Instagram revelando que foram diagnosticados com a Covid-19, assim como seus filhos, João e Maria.

"Infelizmente, nossa família testou positivo para a Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isso mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos", escreveu o casal no sábado (21).