César Menotti diz que foi apaixonado por Deborah Secco

César Menotti, da dupla com Fabiano, surpreendeu os seguidores ao contar que teve uma paixão platônica por Deborah Secco na adolescência. A revelação foi feita pelo sertanejo no Twitter, neste domingo (22).
Na publicação, o cantor ainda faz graça a respeito do que chamou de "intimidade imaginária".
"Já tive algumas paixões platônicas na adolescência, mas umas das mais fortes foi Deborah Secco, que eu tinha intimidade imaginária e chamava de Dede", escreveu ele.
A atriz, por sua vez, respondeu: "Eu fui casada imaginariamente com o Richard Gere, César! Ainda bem que agora você pode me chamar de Dedé e podemos ser bons amigos", disse Deborah no post.