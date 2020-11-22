Maisa diz que foi assediada na rua e desabafa nas redes

Maisa recorreu ao Twitter para desabafar contra uma situação de assédio que ela sofreu transitando na rua neste sábado (21). A apresentadora, youtuber, atriz e cantora brasileira de 18 anos recebeu o apoio dos seguidores ao contar o que aconteceu com ela.
"Que ódio desses caras que assobiam para a gente na rua. Sério... Muito calor e eu até perdi a vontade de usar o shorts que eu estou", escreveu a artista, que ainda completou: "Ainda passou com o carro bem perto, sabe?"
"Se eu te vejo na rua também buzinaria. Namorei contigo a infância toda. Com certeza iria parar pra te conhecer", escreveu um dos perfis nos comentários. "Vamos lá. Primeiro que eu estava de máscara e de boné, então o cara não 'buzinou' por me reconhecer e sim assobiou. Segundo que não é engraçado não mano", reagiu Maisa, que no post seguinte reforçou: "Faço esforço para ser didática, hein. Bom sábado gente!"
Recentemente, Maisa presenteou o namorado um PlayStation 5, e diversos internautas começaram a pedir que ela fosse a "sugar mommy" deles, em referência aos sugar daddies, homens ricos que dão presentes para mulheres mais novas.
"Gente, eu tenho 18 anos. Como eu vou ser sugar mommy de alguém?", questionou a ex-SBT.