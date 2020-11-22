Comportamento impróprio

Maisa diz que foi assediada na rua e desabafa nas redes

Nos comentários, seguidores insistiram em declarações machistas, e a artista afirma que precisa ser didática para entenderem que não se trata de brincadeira
Redação de A Gazeta

22 nov 2020 às 11:58

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 11:58

A atriz Maisa Silva
Maisa reclama na internet sobre a postura de alguns homens Crédito: Reprodução/Instagram @maisa
Maisa recorreu ao Twitter para desabafar contra uma situação de assédio que ela sofreu transitando na rua neste sábado (21). A apresentadora, youtuber, atriz e cantora brasileira de 18 anos recebeu o apoio dos seguidores ao contar o que aconteceu com ela.
"Que ódio desses caras que assobiam para a gente na rua. Sério... Muito calor e eu até perdi a vontade de usar o shorts que eu estou", escreveu a artista, que ainda completou: "Ainda passou com o carro bem perto, sabe?"
"Se eu te vejo na rua também buzinaria. Namorei contigo a infância toda. Com certeza iria parar pra te conhecer", escreveu um dos perfis nos comentários. "Vamos lá. Primeiro que eu estava de máscara e de boné, então o cara não 'buzinou' por me reconhecer e sim assobiou. Segundo que não é engraçado não mano", reagiu Maisa, que no post seguinte reforçou: "Faço esforço para ser didática, hein. Bom sábado gente!"
Recentemente, Maisa presenteou o namorado um PlayStation 5, e diversos internautas começaram a pedir que ela fosse a "sugar mommy" deles, em referência aos sugar daddies, homens ricos que dão presentes para mulheres mais novas.
"Gente, eu tenho 18 anos. Como eu vou ser sugar mommy de alguém?", questionou a ex-SBT.

