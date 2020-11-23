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Abriu o jogo!

Gloria Pires fala sobre sexo aos 57 e assume cabelos brancos

'A minha experiência é que com o tempo fica melhor (o sexo). Fica muito melhor com confiança, com liberdade. Até para dizer: 'Não estou a fim. Não estou disposta', disparou a atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 09:17

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 09:17

A atriz Gloria Pires
A atriz Gloria Pires Crédito: Globo/Divulgação
Preparada para encarnar a vilã da próxima novela das 21h de João Emanuel Carneiro, na GloboGloria Pires falou sobre os seus 53 anos de como atriz em entrevista ao jornal O Globo. A atração tem estreia prevista para 2021.
"Tive sorte de me oferecerem sempre ótimos projetos. E da minha parte houve sempre uma disposição enorme para o trabalho. Houve algumas coisas que eu não quis fazer, mas acabei fazendo e foram bem problemáticas. Ai, meu Deus, por que topei isso? Sabia que não era para fazer...", afirmou ela.
Aos 57 anos, a artista abriu o jogo sobre sexo. "Costumo dizer que o sexo é igual a leite materno. É um negócio que começa na sua cabeça: no quanto você se sente aceita, à vontade, no quanto você deseja aquilo e se sente desejada", filosofou.
"É uma coisa construída. E a minha experiência é que com o tempo fica melhor. Fica muito melhor com confiança, com liberdade. Até para dizer: 'Não estou a fim. Não estou disposta'", compartilhou Gloria.
Outro ponto foi o novo visual da atriz, que assumiu os fios brancos crescidos no distanciamento social. Uma vontade que ela já tinha faz tempo, mesmo contra a vontade do marido e dos filhos.

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"Eu estava querendo deixar meu cabelo branco há algum tempo. Mas na última novela, 'Éramos Seis', como transcorriam 30 anos na história, seria complicado: o consenso foi que eu deveria ter o cabelo pintado e ir fazendo os brancos de acordo com a continuidade. Quando acabou, falei: 'Agora vou deixar'. Todo mundo foi contra, o marido, os filhos. Mas fui ficando. E estou adorando. Estou me sentindo bem, bonita, empoderada mesmo", revelou.

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