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'A Fazenda 12': 'Estou sem usar cueca desde o primeiro dia', diz Biel

Funkeiro guardou uma das peças íntimas molhada dentro do saco de cuecas e acabou largando mão dos itens desde o primeiro dia de reality

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 10:29
"A Fazenda 12": Mateus Carrieri, Biel e Lipe Ribeiro conversam na varanda da sede Crédito: Record TV/Reprodução
Biel, Mateus Carrieri e Lipe Ribeiro pararam um pouco de especular sobre a próxima roça para falar sobre cuecas em A Fazenda 12. Lipe disse que não lavou as peças íntimas nesta semana, inclusive, por medo de poder ser eliminado e não dar tempo de as roupas secarem. 
Durante o bate-papo, Biel acabou assustando mais os peões. Ele disse que está há três meses sem abrir seu saco de cuecas porque guardou uma das peças molhada e tem medo do que pode encontrar no meio de toda a roupa íntima. 
Com isso, o funkeiro fez uma revelação: "Estou sem usar cueca desde o primeiro dia". 

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Os peões caíram na risada e, em seguida, voltaram a falar sobre as possíveis eliminações do reality da Record. 

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