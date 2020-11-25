'A Fazenda 12': 'Estou sem usar cueca desde o primeiro dia', diz Biel

Biel, Mateus Carrieri e Lipe Ribeiro pararam um pouco de especular sobre a próxima roça para falar sobre cuecas em A Fazenda 12. Lipe disse que não lavou as peças íntimas nesta semana, inclusive, por medo de poder ser eliminado e não dar tempo de as roupas secarem.
Durante o bate-papo, Biel acabou assustando mais os peões. Ele disse que está há três meses sem abrir seu saco de cuecas porque guardou uma das peças molhada e tem medo do que pode encontrar no meio de toda a roupa íntima.
Com isso, o funkeiro fez uma revelação: "Estou sem usar cueca desde o primeiro dia".
Os peões caíram na risada e, em seguida, voltaram a falar sobre as possíveis eliminações do reality da Record.