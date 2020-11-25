Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping do Rio

A cantora gospel Quesia Freitas foi vista sendo agredida pelo marido, Bruno Feital, em shopping do Recreio, zona Oeste do Rio de Janeiro. As agressões foram gravadas e um vídeo delas foi divulgado pelo irmão da vítima nas redes sociais nesta segunda (23).
Nas imagens, é possível ver a cantora sendo segurada pelo marido enquanto tenta se soltar dele. Alguém, na gravação, ainda grita: "Solta ela, solta ela". Em seguida, pelo menos três homens se aproximaram para tentar ajudar Quesia.
Na web, o irmão da cantora, o cantor Juninho Black, disse que Quesia vem sendo agredida há mais de um ano.
"Minha irmã vem sofrendo tortura psicológica, abuso emocional, agressões físicas e coação. Resolvi trazer a público o caso depois de perdoar várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em público (...) Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio", disse ele, no post do Instagram.