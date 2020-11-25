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Cantora gospel é agredida pelo marido em shopping do Rio

Irmão da vítima decidiu expor caso de agressão no Instagram e vídeo teve milhares de reações de fãs e internautas que apoiaram a cantora

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 10:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 10:19
Cantora gospel Quesia Freitas (destaque) é agredida pelo marido em shopping do Rio
Cantora gospel Quesia Freitas (destaque) é agredida pelo marido em shopping do Rio Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
A cantora gospel Quesia Freitas foi vista sendo agredida pelo marido, Bruno Feital, em shopping do Recreio, zona Oeste do Rio de Janeiro. As agressões foram gravadas e um vídeo delas foi divulgado pelo irmão da vítima nas redes sociais nesta segunda (23). 
Nas imagens, é possível ver a cantora sendo segurada pelo marido enquanto tenta se soltar dele. Alguém, na gravação, ainda grita: "Solta ela, solta ela". Em seguida, pelo menos três homens se aproximaram para tentar ajudar Quesia. 
Na web, o irmão da cantora, o cantor Juninho Black, disse que Quesia vem sendo agredida há mais de um ano. 

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"Minha irmã vem sofrendo tortura psicológica, abuso emocional, agressões físicas e coação. Resolvi trazer a público o caso depois de perdoar várias vezes. Ele a agrediu dessa vez em público (...) Família, não quero que minha irmã caia nas estatísticas de feminicídio", disse ele, no post do Instagram. 

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