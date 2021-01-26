Curado da Covid, médico do ES alerta: "Vacine-se. A doença não é leve"

Dr. Roger Bongestab e a equipe médica do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo Crédito: Instagram/@drrogerbongestab

No início de janeiro, o médico nutrólogo e cirurgião Roger Bongestab sentiu os primeiros sintomas da Covid-19. Evoluiu bem nos primeiros 15 dias e no 16º dia de sintomas, teve uma febre e um cansaço para respirar. Fez exames e constatou um pneumonia com 40% dos pulmões comprometidos. "Foi aí que fui internado, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sob os cuidados das doutoras Ludhmila Hajjar e da capixaba Stephanie Rizk. Fui colocado em ventilação não invasiva, medicações venosas e uma fisioterapia de apoio", conta o médico, em suas redes sociais, depois de cinco dias de internação. (confira o vídeo na íntegra abaixo)

"Parece que essa nova cepa traz sintomas mais tardios. Então, se você tem dúvida da eficácia da vacina ou acha que a doença é leve, vacine-se. Eu fiquei esperando pela vacina, mas fui acometido pela doença primeiro. " Roger Bongestab - Médico

O médico teve alta do hospital nesta segunda-feira (25). "Sigo ainda afastado do trabalho e em Sampa para finalizar fisioterapia, antibióticos, e manter revisão médica". Em breve, o médico retorna ao ES.

CAPIXABA NO DICIONÁRIO DA MPB

Nosso músico Victor Humberto Salviato Biasutti está no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, ao lado de grandes nomes como Tom Jobim, Menescal, Marcos Valle, João Gilberto e Elis Regina. Na sua página no dicionário consta: "Em 2018 recebeu da jornalista Renata Rasseli, em sua coluna no ornal A Gazeta (ES), uma página com o título “Músico de alma teresense”, em seu projeto “Papo com RR”". VH é natural de Santa Teresa, na região serrana do ES.

FÉRIAS

Flávia e Rodrigo Almeida e as filhas Elisa, Alice e Lara: dias de sol em mar em Angra dos Reis Crédito: Divulgação

LOJA CONCEITO

A empresária Roberta Drummond, à frente da Innovare Esquadrias, está de mudança para novo endereço. Do Shopping Rio Branco, ela leva sua loja - case de sucesso nacional da Claris – para o Day by Day, na Praia do Canto. Ocupando um espaço de 140 metros quadrados, o projeto será a primeira loja conceito da Claris no Brasil e promete se tornar referência no país.

MODA

Bianca Olivo, Silvana Araujo e Bruna Olivo: tarde fashion Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTO

Fernanda Castro promove no próximo dia 02 de fevereiro, o lançamento oficial de sua linha de aromas para ambientes. O evento, que vai reunir 25 convidados, acontece no Mio Spa, na Enseada do Suá e tem o cerimonial de Chris Bersot.

ANIVERSÁRIO

Leonardo de Freitas e o aniversariante Macário Júdice: parabéns na Aleixo Neto Crédito: Léo Gurgel

CAÇA-TALENTOS

Moisés Nascimento, um dos principais scouter do país, está em São Mateus, promovendo uma seletiva de novos talentos para suas agências FORD Models e Casting Development no estado. O empresário, que há sete anos escolheu a capital do ES para fixar residência, fica na cidade de 26 a 30/01, atendendo os candidatos com horário marcado.

QUERIDA DE RR

Dani Barreto Crédito: Mônica Zorzanelli

COMPROMISSO COM AS CRIANÇAS

Mesmo com o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) continua realizando a sua missão enquanto Organização da Sociedade Civil (OSC), que é oferecer um suporte psicossocial, integrativo e complementar às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e às suas famílias. Em 2020, com o apoio da sociedade, que contribui de diversas formas, a Acacci realizou mais de 4 mil hospedagens para os pacientes e familiares, ofereceu quase 18 mil refeições, entregou 340 cestas básicas e mais de 7 mil fraldas descartáveis. A instituição também ofereceu diversos atendimentos de nutrição, fisioterapia e de classe hospitalar. O conjunto de serviços oferecidos pela entidade, entre eles o logístico, que contempla o transporte para os centros de tratamento e as cinco refeições diárias, são servidos de forma totalmente gratuita para todos os atendidos pela Associação.

QUERIDONAS DE RR

Ariane e Lurdinha Perovano: em lançamento de moda na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

EVENTO DÉCOR

O impacto da pandemia na vida das pessoas influenciou muito mais que a economia e o dia a dia de cada um de nós. O estilo de vida, as preocupações e até a nossa casa passaram por mudanças. E as cores também mudaram! Prova disso é o evento “Tendências de Cores 2021”, promovido pela Politintas, do empresário Vinicius Ventorim. Nesta quarta-feira (dia 27/01), acontece a primeira edição virtual do evento, que vai contar com especialistas em cores das principais indústrias de tinta do país. Os estudos feitos por estudiosos em cor e vários outros segmentos mapearam as principais tendências de cores globais, fortemente impactadas pelas mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19, e deram origem a paletas de cores de tintas inspiradoras. A apresentação do evento será feita pela jornalista da TV Gazeta Carol Monteiro.

PRÉ-WEDDING

Rosi Vianello e Vitor Boina: pré-wedding em clima de romance. A noiva apostou em um dress assinado por Chris Trajano. Crédito: Divulgação

COMBINAÇÃO DE RISCO

Você sabia que a combinação areia quente e pé diabético pode ser sinônimo de sérios riscos? O alerta, mais importante no verão, leva em conta a temperatura da areia. “A areia quente pode gerar uma queimadura que, em pés diabéticos, podem ter consequências mais graves”, afirma a endocrinologista da Samp Letícia Barbosa Martin. Ela afirma que manter a glicemia sob controle é importante para evitar problemas de circulação e sensibilidade dos membros inferiores, prevenindo lesões e infecções no “pé diabético”, ressalta.

COQUETEL FASHION

Fred Salazar e Rafaela Nuria Crédito: Mônica Zorzanelli

EXPANSÃO NO ES