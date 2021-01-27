AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Butantan vai exportar vacinas extras se Saúde não se manifestar
Coronavac

Butantan vai exportar vacinas extras se Saúde não se manifestar

Segundo o governo, o Butantan tem contrato para fornecer 46 milhões de doses ao governo federal, com possibilidade de adicionar mais 54 milhões de doses extras

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 15:03
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
governo de São Paulo afirmou nesta quarta-feira (27) que vai exportar doses extras da Coronavac se o governo Jair Bolsonaro (sem partido) não manifestar interesse.
A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, na zona oeste de São Paulo.
Segundo o governo, o Butantan tem contrato para fornecer 46 milhões de doses ao governo federal, com possibilidade de adicionar mais 54 milhões de doses extras.
"Butantan tem compromisso com outros países e se o Brasil declinar desses 54 milhões vamos priorizar demais países com quem temos acordo", disse Dimas Covas, do Instituto Butantan.
"Nosso contrato com o Ministério da Saúde é de 46 milhões de doses, não temos contrato adicional.
Mas ainda não tivemos nenhum aceno neste sentido. Está na hora de decidir e se demorarmos não vamos conseguir ampliar esse número", acrescentou Covas.

Veja Também

Vacinas continuam sendo eficientes contra cepas da Covid-19, diz Fauci

Doria afirmou que é inacreditável que "tenhamos o distanciamento entre aquilo que o Ministério da Saúde deveria agir solitando mais vacinas que lhe são oferecidas e esta resposta não é dada".

ANÚNCIOS

Durante o evento, Doria anunciou que abrirá as escolas estaduais para a merenda dos alunos a partir do 1º de fevereiro. "No processo de retomada, os 770 mil, os mais vulneráveis, serão priorizados e poderão ir às escolas diariamente", disse Rossieli Soares, secretário de Educação. No ano passado, a prefeitura deu R$ 55 reais para esse grupo.
O evento também contou com anúncio de um parque, como parte da requalificação do rio Pinheiros. A primeira etapa terá 8,2 quilômetros de extensão, com investimento de R$ 30 milhões.
O espaço terá cafés, ciclovias, passarelas. A previsão é que esteja pronto até o fim de fevereiro de 2022.

Veja Também

Saúde prometeu 300 milhões de vacinas, mas conseguiu apenas 2 milhões, diz Doria

Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil chega a 844 mil

Vacina: mais do que produto, um longo processo

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ministério da Saúde São Paulo (SP) Vacina João Doria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 06/08/2026
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
Candidato ao governo do ES, Ricardo Ferraço diz respeitar neutralidade do PSD

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados