Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil chega a 844 mil

Nesta terça-feira, o governador João Doria (PSDB) anunciou a entrega de 5,4 mil litros de insumos para a Coronavac. A previsão de entrega é na quarta-feira da semana que vem, dia 3, e equivale a 8,6 milhões de doses. Mais cedo, ele se reuniu virtualmente com Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, que participou virtualmente da coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Dimas Covas, diretor do Butantan, afirmou que além dos 5,4 mil litros de insumos, outros 5,6 mil já estariam "em processo adiantado" de liberação.