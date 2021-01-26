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Imunização

AstraZeneca diz que não tem vacinas disponíveis ao mercado privado

Em nota, a farmacêutica em parceria com a Oxford, disse que todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos e que não poderia vender ao mercado privado.

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 15:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jan 2021 às 15:56
Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde
Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde Crédito: Fernando Madeira
A farmacêutica AstraZeneca, que desenvolve uma vacina contra o novo coronavírus em parceria com a Universidade de Oxford, informou hoje (26) que não tem doses disponíveis do imunizante para o mercado privado.
“No momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado”, diz a nota. A Covax Facility é um consórcio internacional do qual o Brasil faz parte, para garantir a distribuição de vacinas a países mais pobres.
Mais cedo, ao participar de um seminário sobre investimentos na América Latina, o presidente Jair Bolsonaro disse que apoiaria uma iniciativa de empresários de importar, por conta própria, vacinas contra a covid-19 para imunizar seus funcionários.
Na nota, a Astrazeneca informa ainda que, como parte do acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), mais de 100 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca estarão disponíveis ao Brasil, em parceria com o governo federal. “Nos últimos 7 meses, trabalhamos incansavelmente para cumprir o nosso compromisso de acesso amplo e equitativo no fornecimento da vacina para o maior número possível de países ao redor do mundo”, afirmou.

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