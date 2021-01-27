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"Eficácia adequada"

Vacinas continuam sendo eficientes contra cepas da Covid-19, diz Fauci

Epidemiologista e conselheiro da Casa Branca afirmou que, em algumas variantes há sinais de eficácia menor, mas os imunizantes continuam na faixa de eficácia adequada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 14:56

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:56

Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump
Principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci é conselheiro de Trump Crédito: Alex Wong | Getty Images
Epidemiologista e conselheiro da Casa Branca, Anthony Fauci afirmou nesta quarta-feira (27), que até o momento as vacinas contra a Covid-19 mostram-se eficientes ao lidar com novas cepas da Covid-19. Segundo ele, no caso de algumas variantes há sinais de eficácia menor, mas os imunizantes continuam dentro da faixa de eficácia adequada. A declaração foi dada durante entrevista coletiva virtual da Casa Branca sobre a pandemia.
Fauci também comentou que as autoridades de saúde americanas podem trabalhar pela elaboração de doses extras de vacina, para lidar com as novas cepas, caso isso se mostre necessário. "Nós temos de estar preocupados com o futuro", recomendou sobre o trabalho preventivo nessa frente.
Também presente no evento, a nova diretora do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Rochelle Walensky, notou que a trajetória da Covid-19 desacelera nos EUA, "mas em números incrivelmente altos".
Na última semana, a média de mortes superou 3 mil por dia, lembrou. Walensky também falou sobre a vacina, ao mencionar que as reações anafiláticas ao imunizante são eventos raros até agora e, além disso, tratáveis.
Ela recomendou ainda que essa não era a hora adequada para viagens, mas, caso seja preciso, para que sejam seguidas todas as diretrizes contra o vírus, como o uso de máscaras e o distanciamento social.
A equipe da Casa Branca ainda comentou o trabalho do governo Joe Biden para acelerar a vacinação nos EUA. Segundo o governo americano, Biden deseja imunizar ao menos 1 milhão de americanos ao dia, mas pretende que esse número seja um piso, não um teto para essa operação.

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