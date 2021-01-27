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Coronavírus

Saúde prometeu 300 milhões de vacinas, mas conseguiu apenas 2 milhões, diz Doria

De acordo com o governador, a expectativa é de, até o próximo dia 6 de fevereiro, vacinar 22 mil idosos institucionalizados em lares
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2021 às 11:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 11:24

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria, disse que é preciso mais vacinas Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a cobrar nesta quarta-feira (27) que o governo federal faça a aquisição de outros imunizantes contra a Covid-19 para reforçar o Programa Nacional de Imunização contra o novo coronavírus. "Nós precisamos de mais vacinas. O Ministério da Saúde prometeu aos brasileiros 300 milhões de vacinas. Até agora conseguiu 2 milhões da AstraZeneca. As demais vacinas, que são do Butantan, só foram viabilizadas porque o governo do Estado de São Paulo tomou providências, pagou por isso, firmou convênio e defendeu a vacina", disse Doria durante entrevista à rádio BandNews nesta manhã.
Segundo afirmou, nesta terça (26), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o instituto aguarda do Ministério da Saúde posicionamento sobre a aquisição de 54 milhões de doses adicionais às 46 milhões já contratadas pela pasta.
"O que posso garantir é que se houver uma circunstância de desprezo, de afastamento do governo federal em relação a São Paulo, aqui, nenhum brasileiro de São Paulo vai ficar sem vacina", disse o governador. "Vamos entrar na Justiça e acionar o governo federal se houver esta circunstância. Espero que não haja", emendou Doria.

VACINAÇÃO

De acordo com o governador, a expectativa é de, até o próximo dia 6 de fevereiro, vacinar 22 mil idosos institucionalizados em lares e, na sequência iniciar, ainda em fevereiro, a vacinação do restante da população idosa com mais de 70 anos.

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