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Ações de vacinação

Doria: governo federal não participou de liberação de insumos para Coronavac

De acordo com a gestão Doria, porém, "não é verdade" que a importação de insumos da China tenha sido uma realização do governo federal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2021 às 08:21

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 08:21

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria, nega que o governo federal tenha tido participação na liberação dos insumos para a produção da Coronavac Crédito: Governo do Estado de São Paulo
Em mais um capítulo da disputa entre o governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro pelo protagonismo nas ações de vacinação contra a Covid, o governo paulista divulgou nota na noite desta segunda-feira (25), negando que o governo federal tenha tido participação na liberação dos insumos para a produção de 5 milhões de doses da Coronavac, conforme anunciado mais cedo por Bolsonaro no Twitter.
Nas redes sociais, o presidente afirmou que a exportação da matéria-prima foi autorizada pelo governo chinês e destacou que os insumos devem chegar ao Brasil nos próximos dias. No anúncio, ele agradeceu a "sensibilidade" do governo chinês e o "empenho" dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Eduardo Pazuello (Saúde) e Tereza Cristina (Agricultura). Em um vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde minutos depois, Pazuello disse que o problema foi solucionado "graças à ação diplomática do governo federal com o governo chinês por intermédio da Embaixada chinesa no Brasil".
De acordo com a gestão Doria, porém, "não é verdade" que a importação de insumos da China tenha sido uma realização do governo federal. "Todo o processo de negociação com o governo chinês para a liberação de 5.400 litros de insumo para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo, que vem negociando com os chineses a importação de vacinas e insumos desde maio do ano passado", diz a nota.
Ainda de acordo com o governo paulista, a negociação é contínua e nunca foi interrompida, "mesmo quando o governo federal, através do presidente da República, anunciou publicamente, em mais de uma ocasião, que não iria adquirir a vacina por causa de sua origem chinesa". A nota refere-se ao episódio em que Bolsonaro desautorizou Pazuello em outubro, quando o ministro havia assinado um protocolo de intenções com o Butantan para a compra de doses da Coronavac. O presidente ordenou que o acordo fosse suspenso.

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A gestão Doria destacou ainda que, no período em que o presidente se negava a admitir a compra dos imunizantes, quatro lotes de vacinas e insumos foram recebidas pelo governo de SP "sem nenhuma participação do governo Bolsonaro".
Na nota, o governo paulista confirmou que houve autorização do governo chinês para o envio dos insumos e esclareceu que eles estão nas instalações da Sinovac em Pequim.
Em sua página no Twitter, Doria afirmou ainda que os frequentes ataques de membros do governo federal à China dificultaram o processo. "Se não fosse o esforço de São Paulo e a excelente relação de respeito que mantemos com a China, o principal parceiro comercial do Brasil, não teríamos iniciado ainda a vacinação dos brasileiros", declarou.
O governador subiu o tom e acusou a gestão Bolsonaro de oportunismo. "Sem parasitismo dos negacionistas e oportunistas. Até aqui só atrapalharam nosso trabalho em prol da ciência e da vida. São engenheiros de obra pronta. Vergonha!".

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Doria terá uma reunião virtual nesta terça-feira, 26, às 10h30, com o embaixador chinês, Yang Wanming, e prometeu apresentar à imprensa os detalhes logísticos do recebimento dos insumos após o encontro.
Até agora, o Butantan já liberou 6,9 milhões de doses da Coronavac para distribuição aos Estados e promete entregar, nos próximos dias, mais 3,2 milhões de unidades do imunizante, o que totalizaria 10,1 milhões de doses, suficiente para a vacinação de 5 milhões de pessoas. A promessa do Butantan é entregar 46 milhões de doses até abril.
Após a reação de Doria, o ministro das Comunicações de Bolsonaro, Fábio Faria, publicou no Twitter uma carta do Embaixador da China no Brasil, Yang Wanming enviada a Pazuello nesta segunda comunicando a autorização do envio dos insumos para a Coronavac.
"Venho pelo presente cumprimentá-lo cordialmente e em continuidade da nossa conversa do dia 21 do mês corrente, aproveito para informar que a exportação ao Brasil do novo lote de 5.400 litros dos insumos da Coronavac acabou de ser autorizada pelos órgãos competentes da China", diz o comunicado do embaixador.
Em seguida, Faria escreveu, sem citar nomes, que "tem gente que quer holofote a todo custo". "É caso de psicanálise! Hoje será que veremos lágrimas de crocodilo de novo? A conferir..."

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