Governo Doria promete 40 milhões de doses da Coronavac até abril

O governador de São Paulo, João Doria, segura caixa da vacina Coronavac durante coletiva de imprensa com informações sobre a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19 Crédito: Ettore Chiereguini/Agif/Folhapress

governador João Doria (PSDB) anunciou na manhã desta terça-feira (26), a entrega de 5,4 mil litros de insumos para a Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Sinovac e produzida no País pelo Instituto Butantan. A previsão de entrega é na quarta-feira (3)e equivale a 8,6 milhões de doses. Mais cedo, ele se reuniu virtualmente com Yang Wanming, embaixador da China no Brasil, que participou virtualmente da coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Dimas Covas, diretor do Butantan, afirmou que além dos 5,4 mil litros de insumos, outros 5,6 mil já estariam "em processo adiantado" de liberação. "Com esses dois lotes, regularizaremos as nossas entregas ao Ministério [da Saúde]", afirmou, dizendo que entregaria 40 milhões de doses da Coronavac ao governo federal até abril, com possibilidade de fornecimento para outras 54 milhões de doses.

De acordo com Covas, as doses que já estão prontas começarão a ser liberadas para o Ministério da Saúde na próxima sexta-feira, 29. Os 5,4 mil litros que chegarão na próxima semana serão liberados 20 dias após a entrega dos insumos.

Na véspera, Doria e o presidente da República, Jair Bolsonaro, se desentenderam sobre quem teria sido o responsável pela liberação dos insumos. Momentos após o presidente ter anunciado a chegada de insumos "para os próximos dias", agradecendo o "empenho" dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Eduardo Pazuello (Saúde) e Tereza Cristina (Agricultura). O governador, entretanto, negou que eles sejam responsáveis pela conquista.

"Todo o processo de negociação com o governo chinês para a liberação de 5.400 litros de insumo para a vacina do Butantan foi realizado pelo Instituto e pelo governo de São Paulo, que vem negociando com os chineses a importação de vacinas e insumos desde maio do ano passado", afirmou Doria.

Em seu pronunciamento no período da manhã desta terça, Wanming afirmou que a China mantém tradicionalmente uma relação amistosa com o Brasil e que a liberação dos insumos demorou "por questões técnicas e não políticas". "Os avanços significativos da cooperação entre a Sinovac e o Instituto Butantan evidencia a atitude científica e rigorosa dos pesquisadores científicos de ambos os países", frisou, completando que a articulação entre os países "beneficia não só os paulistas, mas todo o povo brasileiro".

"Todo o relacionamento cultivado com a China, com a Sinovac, com o governo chinês e com as liberações sempre foram conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo e pelo Butantan. Nunca houve nenhuma relação, principalmente para ajudar, do governo federal", reforçou Doria nesta terça, classificando como "desvairosas" as manifestações do presidente Bolsonaro e seus filhos em relação ao país asiático.

O governador ainda disse que até o momento não recebeu "um único centavo do Ministério da Saúde". "Imagino que vão cumprir o contrato e o compromisso e pagarem por isso. Mas, até aqui, todo o investimento desde maio foi suportado pelo governo de São Paulo e pelo Butantan", frisou.

Covas, por sua vez, acrescentou que o contrato entre o Estado e o governo federal foi firmado há apenas duas semanas.

Os 40 milhões citados por Doria são o valor aproximado de doses da Coronavac que o Butantan ainda precisa entregar ao governo federal. O total da compra foi de 46 milhões, que devem ser entregues até o final de abril. O primeiro lote com os imunizantes importados da China foi enviado na segunda-feira (18), após a Anvisa ter aprovado seu uso emergencial.

O segundo lote da Coronavac, com outras 4,1 milhões de doses, foi aprovado na quarta-feira seguinte. Desse, 900 mil já foram entregues na semana passada e outros 3,2 milhões ainda precisam passar pela inspeção de controle de qualidade.

Ao todo, o Butantan já tem 10,1 milhões de vacinas prontas para entregar, mais do que o previsto no contrato de compra pelo Ministério da Saúde, que estipula um total de 8,7 milhões de doses até 31 de janeiro.

Com a estimativa de que os insumos da próxima semana gerem outros 8,6 milhões de doses, o Butantan já garante assim a entrega prevista de 9,3 milhões até 28 de fevereiro. Ainda assim, o País precisará importar novos lotes de insumos para chegar ao total de 4,6 milhões até abril.

"AUTOSSUFICIÊNCIA" NA PRODUÇÃO BRASILEIRA

Questionado sobre a autossuficiência do Brasil na produção da Coronavac, Doria anunciou que as obras na fábrica do Butantan começaram em 2 de novembro e a parte física deve estar pronta até o final de setembro, enquanto os equipamentos de produção devem ser instalados no mês seguinte. De acordo com Covas, ela deve funcionar apenas no início de 2022.