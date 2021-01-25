Capital paulista recebe 165,3 mil doses da vacina de Oxford

Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, gestão Bruno Covas (PSDB), as doses começaram a chegar por volta de 11h ao Cadi (Centro de Armazenamento e Distribuição de Biológicos) do município, depois de terem saído do centro de distribuição do governo paulista.

A pasta afirma que as novas vacinas começarão a ser enviadas nesta terça-feira (26) aos cinco postos de armazenamento e distribuição de imunobiológicos da cidade. É a partir desses locais que os imunizantes serão distribuídos para os hospitais do município.

As 165,3 mil doses da vacina de Oxford se somam a outras 203 mil unidades da Coronavac, produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. Com isso a capital já recebeu 368,3 mil doses do imunizante contra o novo coronavírus.

A primeira remessa 2 milhões de unidades da vacina de Oxford chegou ao Brasil na sexta-feira (22), vinda da Índia. O imunizante foi recebido por autoridades da saúde no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, após série de adiamentos na liberação da carga, situação que provocou desgaste ao governo federal.

A vacinação contra a Covid-19 na rede municipal começou na última terça-feira (19). A primeira pessoa vacinada foi a técnica de enfermagem Helen Cristina Pacheco, que trabalha no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, zona norte de São Paulo.

A secretaria explica que a primeira fase da campanha de vacinação é destinada a profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do combate à Covid-19 em hospitais públicos e privados e em prontos-socorros, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais), UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O grupo prioritário para imunização também inclui população indígena e idosos que residem em instituições de longa permanência.