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"Sou um abençoado"

Aos 101 anos, ator Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19

Ator foi vacinado na manhã deste domingo (31), em uma cerimônia simbólica que marcou o início da nova etapa de vacinação, que passará a incluir os idosos, no Rio de Janeiro. "Sou um abençoado", afirmou o artista em suas redes sociais após o evento.

Publicado em 

31 jan 2021 às 12:00

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 12:00

Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19 aos 101 anos
Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19 aos 101 anos Crédito: Reprodução/Instagram @orlandodrummond
 O ator Orlando Drummond, de 101 anos, foi vacinado contra a Covid-19, na manhã deste domingo (31), em uma cerimônia simbólica que marcou o início da nova etapa de vacinação, que passará a incluir os idosos, no Rio de Janeiro. "Sou um abençoado", afirmou o artista em suas redes sociais após o evento.
"Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio."
Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19 aos 101 anos
Ator Orlando Drummond, de 101 anos, mostra o cartão de vacinação após ser imunizado contra a Covid-19  Crédito: Reprodução/Instagram @orlandodrummond
O ator participou da cerimônia ao lado do compositor Nelson Sargento, 96, e mais três idosas com mais de 90 anos.
Drummond ganhou notoriedade com o personagem Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, criado em 1952 para a versão do programa ainda no rádio. Em 2019, para comemorar seu centenário, ele reviveu o personagem na Escolinha, ao lado de seu intérprete mais recente, Marcos Caruso.
A vacinação da terceira idade começa na segunda-feira (1º) no Rio de Janeiro, sendo o primeiro dia destinado às pessoas com mais de 99 anos. As demais idades serão atendidas de forma escalonada.
Entre os artistas já imunizados no Brasil estão também as atrizes Solange Couto, 64, e a Zezé Motta, 76, ambas no asilo Retiro dos Artistas. Algumas chegaram a criticar a vacinação delas, mas pelos critérios do Rio de Janeiro, a primeira fase incluía profissionais de saúde e idosos de alguns asilos.

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