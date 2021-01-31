Aos 101 anos, ator Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19

Orlando Drummond é vacinado contra a Covid-19 aos 101 anos Crédito: Reprodução/Instagram @orlandodrummond

O ator Orlando Drummond, de 101 anos, foi vacinado contra a Covid-19 , na manhã deste domingo (31), em uma cerimônia simbólica que marcou o início da nova etapa de vacinação, que passará a incluir os idosos, no Rio de Janeiro . "Sou um abençoado", afirmou o artista em suas redes sociais após o evento.

"Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio."

Ator Orlando Drummond, de 101 anos, mostra o cartão de vacinação após ser imunizado contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @orlandodrummond

O ator participou da cerimônia ao lado do compositor Nelson Sargento, 96, e mais três idosas com mais de 90 anos.

Drummond ganhou notoriedade com o personagem Seu Peru da Escolinha do Professor Raimundo, criado em 1952 para a versão do programa ainda no rádio. Em 2019, para comemorar seu centenário, ele reviveu o personagem na Escolinha, ao lado de seu intérprete mais recente, Marcos Caruso.

A vacinação da terceira idade começa na segunda-feira (1º) no Rio de Janeiro, sendo o primeiro dia destinado às pessoas com mais de 99 anos. As demais idades serão atendidas de forma escalonada.