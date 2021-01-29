Covid-19: Brasil ultrapassa marca de 1,8 milhão de pessoas vacinadas

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

O Brasil já deu uma dose da vacina contra a Covid-19 para 1.874.078 pessoas. Só nesta sexta-feira (29), foram aplicadas 359.137 doses do imunizante.

O consórcio, formado pelos veículos Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 21 estados, além do Distrito Federal.

Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.

O total de pessoas que receberam a primeira dose representa 1,16% da população brasileira acima de 18 anos.