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Corrida pela imunização

Covid-19: Brasil ultrapassa marca de 1,8 milhão de pessoas vacinadas

O total de pessoas que receberam a primeira dose representa 1,16% da população brasileira acima de 18 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 20:39

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 20:39

Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Brasil já deu uma dose da vacina contra a Covid-19 para 1.874.078 pessoas. Só nesta sexta-feira (29), foram aplicadas 359.137 doses do imunizante.
O consórcio, formado pelos veículos Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1, atualizou informações repassadas sobre a vacinação contra a Covid-19 por 21 estados, além do Distrito Federal.
Por enquanto, as vacinas disponíveis no Brasil são a Coronavac, vacina do Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac, e o imunizante da Fiocruz, desenvolvido pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca.
O total de pessoas que receberam a primeira dose representa 1,16% da população brasileira acima de 18 anos.
O consórcio foi formado em junho de 2020 em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19. Os veículos decidiram, então, formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.

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