Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Sírio-Libanês: vender vacinas contra Covid-19 na rede privada é antiético
Diante da escassez

Sírio-Libanês: vender vacinas contra Covid-19 na rede privada é antiético

O parecer é do comitê de bioética do Hospital Sírio-Libanês, composto por 20 profissionais das mais diversas áreas, como médicos, enfermeiras, psicólogas e advogados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 jan 2021 às 19:17

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:17

Não é ético realizar compra e distribuição privada de vacinas contra a Covid-19 durante situação de pandemia e escassez de imunizantes e de insumos, segundo parecer do comitê de bioética do Hospital Sírio-Libanês, composto por 20 profissionais das mais diversas áreas, como médicos, enfermeiras, psicólogas e advogados. O texto foi acatado pela instituição.
No documento, o comitê entende que a compra pela iniciativa privada vai gerar a vacinação de indivíduos fora dos grupos prioritários e que isso fere os princípios fundamentais de equidade, integralidade e universalidade, fundamentos do SUS.
Segundo comitê, a própria lógica que gera o benefício de uma campanha de vacinação também ficaria comprometida.
"Ao desrespeitar uma fila única para um bem escasso e necessário a todos, priorizando indivíduos com maiores privilégios ou maior poder em detrimento de indivíduos que possam mais se beneficiar, compromete também a solidariedade que gera a coesão social necessária para viver em sociedade."
Segundo o documento, iniciativas dessa natureza podem acentuar ainda mais as desigualdades e injustiças já excessivas no Brasil, e que, por isso, a prática não é condizente com os princípios éticos.
"Seria uma escolha entendida por esse comitê como inadequada moralmente, além, do ponto de vista pragmático, de colocar em risco o próprio conceito do que é uma nação."
Segundo o médico Daniel Forte, presidente do comitê, a discussão chegou numa bifurcação: ou se preza o individualismo, o cada um por si com o caos social como consequência, ou se preza pela equidade e por oferecer mais para quem precisa mais. "É o próprio fundamento de um hospital, da saúde e o que se entende por sociedade."
Também sob o ponto de vista pragmático, observa o médico, somente vacinando as pessoas com maior risco é que se tem maior benefício e se previne o colapso do sistema de saúde.
"Se o sistema colapsa, tanto a pessoa de maior quanto a de menor risco morre. Evitando o colapso você beneficia inclusive quem não foi vacinado."
Como alternativa, o comitê diz que apoia ações colaborativas e transparentes, envolvendo a compra privada de vacinas com doação de 100% das doses para serem disponibilizadas conforme os critérios do SUS.
"Ações solidárias dessa natureza, além do benefício tangível ao sistema de saúde e à população, inspiram uma sociedade a ser melhor e buscar o bem comum", diz
O Hospital Israelita Albert Einstein tem manifestado posicionamento semelhante. Segundo o presidente Sidney Klajner, por ora, vacina só pelo SUS.
Para ele, quando houver maior disponibilidade de oferta, a rede privada poderia entrar. Ele acredita que isso possa ocorrer no segundo semestre deste ano.
Klajner faz uma comparação com o que aconteceu com os testes PCR, que eram escassos no primeiro momento e que depois se tornaram muito acessíveis.

Veja Também

Comissão Europeia cria barreira para exportação de vacinas contra Covid

Sem distribuição igualitária, recuperação econômica será lenta, diz OMS

Covid-19: Anchieta e Guarapari voltam para o risco alto em novo mapa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Vacina Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados