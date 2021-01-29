Sem distribuição igualitária, recuperação econômica será lenta, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, afirmou nesta sexta-feira (29), que uma das consequências graves da distribuição desigual de vacinas para a Covid-19, com doses concentradas em países desenvolvidos, seria uma recuperação econômica lenta, à medida em que a crise sanitária também se estenderia.
"A pandemia não vai acabar em lugar algum se ela não terminar no mundo todo. Não podemos desperdiçar a oportunidade de acabá-la por meio das vacinas", disse Tedros, durante coletiva de imprensa da OMS nesta sexta-feira.
O dirigente da instituição também defendeu que governos distribuam corretamente as doses disponíveis enquanto os imunizantes forem "recursos limitados", priorizando os agentes de saúde que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19.