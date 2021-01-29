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Contra a Covid-19

Sri Lanka começa vacinação dos trabalhadores de saúde, militares e policiais

O governo do Sri Lanka pretende imunizar 150 mil trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus e 115 mil militares e policiais na primeira etapa da vacinação

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 07:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jan 2021 às 07:35
As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
O Sri Lanka recebeu da Índia uma doação de 500 mil doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca Crédito: Freepik
O Sri Lanka iniciou começou a vacinar profissionais de saúde, tropas militares e policiais contra a Covid-19 nesta sexta-feira (29). Na quinta-feira (28), o país recebeu da Índia uma doação de 500 mil doses do imunizante desenvolvido pela AstraZeneca e Universidade de Oxford.
O governo do Sri Lanka pretende imunizar 150 mil trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente contra o coronavírus e 115 mil militares e policiais na primeira etapa da vacinação. Desde março, o país registrou 61.585 casos de Covid-19, com 297 mortes.

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